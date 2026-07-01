Ein einziges Geschäftsfeld brachte Donald Trump 2025 mehr als 1,4 Milliarden Dollar. Der Vermögensbericht zeigt, woher seine größten Einkünfte heute stammen.

Donald Trump hat aus dem Verkaufen seiner selbst ein Lebenswerk gemacht. Hotels, Golfplätze, Bücher und vor allem sein eigener Name als Marke. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus muss er als Präsident jährlich offenlegen, woher sein Geld kommt.

Der Bericht für 2025 wurde Ende Juni 2026 beim US-Ethikamt OGE eingereicht. Er umfasst fast 1.000 Seiten und liest sich über weite Strecken wie das Inventar eines klassischen Immobilien- und Lizenzimperiums. Der eigentliche Befund steckt jedoch in einem einzigen Zusammenhang, und dieser hat mit Timing zu tun.

Mehr als 1,4 Milliarden Dollar aus Krypto

Der mit Abstand größte Einzelposten im Bericht stammt nicht aus einem Trump-Tower oder Golfclub, sondern aus einem Meme-Coin. Entscheidend ist der Zeitpunkt, zu dem das Geld floss. Über die Firma CIC Digital verbuchte Trump aus einem Lizenzvertrag rund um den Trump-Token Einnahmen in Höhe von 635 Millionen US-Dollar. Der Token wurde am 17. Januar 2025 gestartet, drei Tage vor der Amtseinführung, und erreichte binnen eines Tages mit über 74 Dollar seinen Höchststand. Danach fiel der Kurs über das Jahr. Die Einnahmen entstanden überwiegend in den ersten Handelstagen, als Handelsvolumen und Kurs am höchsten waren.

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Den zweiten großen Posten bildet das Krypto-Projekt World Liberty Financial, das Trump gemeinsam mit seinen Söhnen gegründet hat. 2025 flossen rund 527 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Token und weitere 66 Millionen aus dem Verkauf von Anteilen an der Holdinggesellschaft an ihn. Zusammen mit der Beteiligung an der Stablecoin-Gesellschaft hinter USD1 (rund 197 Millionen Dollar) kommt World Liberty auf etwa 789 Millionen Dollar und ist damit die größte Einnahmequelle überhaupt. Insgesamt summiert sich Trumps Krypto-Einkommen für 2025 auf mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar.

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Nach den Verkäufen fielen die Kurse

Die Kurse der beiden Token liegen inzwischen deutlich unter ihren Höchstständen. Der Trump-Token notiert Mitte 2026 bei rund 1,64 Dollar und damit etwa 95 Prozent unter dem Januar-Hoch. Der Governance-Token von World Liberty Financial liegt bei knapp sechs Cent, rund 80 Prozent unter seinem Rekord. Marktbeobachter nennen als einen Grund die regelmäßige Freigabe großer Token-Bestände, die von Trump-nahen Firmen gehalten werden.

Der Dollar-Stablecoin, an dessen Betreibergesellschaft Trump mit 38,25 Prozent beteiligt ist und aus der er knapp 197 Millionen US-Dollar verbuchte, ist an den Dollar gekoppelt. Er wuchs 2025 und zählt bis 2026 zu den fünf größten Stablecoins mit einer Marktkapitalisierung im Milliardenbereich. Seine Kursentwicklung verlief damit anders als die der Spekulations-Token.

Im Juli 2025 unterzeichnete Trump den Genius Act, das erste US-Bundesgesetz zur Regulierung von Stablecoin-Emittenten. Parallel reduzierte seine Regierung die Aufsicht über die Branche und beendete Verfahren gegen mehrere Kryptofirmen. Trump gestaltet damit die Rahmenbedingungen eines Marktes mit, an dem er beteiligt ist. Präsident und Vizepräsident sind von den gesetzlichen Vorschriften zu Interessenkonflikten ausgenommen, die für andere Regierungsmitarbeiter gelten. Das Weiße Haus weist entsprechende Vorwürfe zurück und erklärt, weder der Präsident noch seine Familie nutzten Interessenkonflikte aus.

Immobilien, Golf und das Aktiendepot

Auf der klassischen Seite ist der Golf- und Hotelkomplex Trump National Doral in Miami mit 121,8 Millionen US-Dollar der größte einzelne Posten. Es folgen das Resort Mar-a-Lago mit 77,5 Millionen US-Dollar, das Trump International Hotel in Chicago mit 38,5 Millionen US-Dollar und der Golfclub in Bedminster mit 37,6 Millionen US-Dollar. In der Summe liegen Golfplätze und Resorts unter dem Krypto-Geschäft, das mit über 1,4 Milliarden Dollar ein Mehrfaches ihrer Umsätze einbrachte.

Neben dem Krypto-Teil hält Trump ein breit gestreutes Wertpapierportfolio aus US-Standardwerten, Anleihen sowie Gold- und Silber-ETFs. Einige Käufe fielen zeitlich mit Entscheidungen seiner Regierung zusammen. Am 18. August 2025 kaufte er Aktien von Apple, Microsoft und Nvidia zu je 5 bis 25 Millionen Dollar. Der Nvidia-Kauf fiel in dieselbe Woche, in der seine Regierung dem Konzern bestimmte Chip-Exporte nach China wieder gestattete. Amazon-Aktien kaufte er an dem Tag, an dem ein Kartellverfahren gegen den Konzern begann, das kurz darauf per Vergleich endete.

Weitere Millionen aus Vergleichen und Lizenzen

Weitere Einnahmen stammen aus Rechtsvergleichen und Lizenzgeschäften. Rund 86 Millionen Dollar erhielt Trump aus Vergleichen mit X (vormals Twitter), CBS, Meta und dem YouTube-Mutterkonzern Alphabet. Aus der Lizenzierung seines Namens an ausländische Immobilienentwickler kamen weitere Millionen, darunter zwei Verträge mit dem saudischen Entwickler Dar Al Arkan über rund 10,4 und 9,2 Millionen Dollar. Kleinere Posten sind etwa 4,7 Millionen Dollar aus einer Lizenz für Trump-Uhren.