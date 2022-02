Mit Fondshaus von Jan Beckers Donner & Reuschel startet Kryptogeschäft

Die Privatbank Donner & Reuschel steigt ab sofort in das Kryptogeschäft ein und fungiert als Verwahrstelle für den Bit Crypto Opportunities Spezialfonds (ISIN: DE000A3CNGP6) der Berliner Fondsgesellschaft Bit Capital von Jan Beckers. Das Anlageprodukt besteht zu einem großen Teil aus direkt gehaltenen Kryptowerten.

Marcus Vitt, Vorstandssprecher bei Donner & Reuschel, kommentiert den Einstieg ins Kryptogeschäft: „Digital Assets bieten ein interessantes Chancen-Risikoprofil – und zweifelsohne ist eine Allokation in Kryptowerte auch nicht für jeden Anlegertypus geeignet. Nichtsdestotrotz nehmen wir, sicherlich auch aufgrund der guten Performance vieler Kryptowerte, eine große Nachfrage aus dem Markt wahr, die wir gern bedienen wollen.“

Donner & Reuschel will noch in diesem Jahr eine eigene Lizenz zur Kryptoverwahrung beantragen. Vitt sagt dazu: „In der Zwischenzeit arbeiten wir diesbezüglich mit dem Bankhaus von der Heydt aus München zusammen, das die Kryptoverwahrung für uns übernimmt. Wir fungieren an dieser Stelle als Verwahrstelle für das Sondervermögen.“

Für die Umsetzung bekommt Donner & Reuschel Unterstützung von DLC Distributed Ledger Consulting, einer Blockchain-Spezialberatung für semiprofessionelle und professionelle Finanzmarktteilnehmer.