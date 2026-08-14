Die Hamburger Privatbank gibt ihre Luxemburger Asset-Management-Tochter auf und führt sie zum 1. Oktober mit einer deutschen Gesellschaft zusammen.

Stellen in Luxemburg könnten entfallen Donner & Reuschel bündelt Vermögensverwaltung in Deutschland

Der Großteil der rund 15 Mitarbeiter von Donner & Reuschel Luxemburg wechselt an den Münchener Standort, dessen Filiale hier abgebildet ist.

Donner & Reuschel richtet ihr Vermögensverwaltungsgeschäft neu aus. Die seit 2002 bestehende Donner & Reuschel Luxemburg verschmilzt im Oktober mit der deutschen Tochtergesellschaft Donner & Reuschel Vorratsgesellschaft. Die Bafin-Lizenz ist beantragt; eine Genehmigung dürfte zeitnah erfolgen. Ab Herbst soll sie unter dem Namen Donner & Reuschel Wealth Solutions firmieren. Finanzszene berichtete zuerst.

„Der Großteil der rund 15 Mitarbeiter arbeiten zukünftig vom Standort München aus“, sagt Pressesprecher Thies Jonas gegenüber DAS INVESTMENT. Er betont: „Das Asset Servicing mit der Verwahrstelle ist weiterhin in Luxemburg aktiv und wird eher gestärkt.“

Die Luxemburger Gesellschaft gibt ihre Erlaubnis der CSSF als Investmentfirma auf, sie deckte bislang Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung ab. Die neue deutsche Einheit hat die entsprechenden Bafin-Lizenzen für Finanzportfolioverwaltung, Anlagevermittlung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung beantragt.

Das Asset- und Portfoliomanagement für institutionelle Kunden aus Luxemburg wird demnach vollständig in Deutschland betreut. Der Vorstand erwartet sich davon kürzere Wege und geringere Kosten, da im Wealth Management dann die Aufsichtsbehörde des Hauptstandorts zuständig ist.

Für betroffene Mitarbeiter ist auch ein Wechsel ins Luxemburger Asset Servicing möglich. Sollten Funktionen dort künftig entfallen, könnten theoretisch auch einzelne Stellen wegfallen.