Donner & Reuschel steuert für Kunden jetzt auch Immobilien im Bestand, von der Vermietung bis zur Kontrolle der Hausverwaltung. Dabei hilft der Signal-Iduna-Konzern.

Donner & Reuschel bietet neuerdings ein eigenes Immobilien-Asset-Management an. Die Privatbank übernimmt damit nach eigenen Angaben Aufgaben, die normalerweise bei den Eigentümer lägen. So will sich Donner & Reuschel um die Wertentwicklung, die Weiterentwicklung und die Bewirtschaftung einzelner Objekte kümmern. Bislang hat das Haus seine Kunden vor allem beim Kauf und Verkauf von Immobilien begleitet.

Immobilien-Management: Welche Aufgaben D & R neuerdings übernimmt

Zum Leistungsumfang gehören der An- und Verkauf von Objekten und die Prüfung von Investitions- und Verkaufsgelegenheiten. Die Bank überwacht und analysiert außerdem das Portfolio und beobachtet laufend Märkte und Standorte. Sie entwickelt Vermietungsstrategien und verhandelt Mietverträge. Cashflow, Kosten und Budget wolle man ebenfalls im Blick behalten, ebenso wie das Management der Risiken auf Objekt- und Prozessebene, wie die Bank betont.

Darüber hinaus will Donner & Reuschel auch externe Dienstleister auswählen und steuern, einschließlich des Property Managements: Hausverwaltungen kontrollieren, Mieten weiterentwickeln und prüfen, wo sich Flächen weiter ausbauen lassen. Wesentliche Entscheidungen wolle man in Abstimmung mit den Eigentümern treffen, heißt es von Donner & Reuschel.

Das Angebot richtet sich an vermögende Privatkunden und Unternehmer, Family Offices, Stiftungen sowie an semi-institutionelle und institutionelle Anleger. Auch Testamentsvollstrecker zählen zur Zielgruppe.

„Immobilien sind für unsere Mandantinnen und Mandanten seit jeher eine der zentralen Vermögensklassen“, sagt Horst Schmidt, Vorstandssprecher der Privatbank. Mit dem Immobilien Asset Management schaffe man nun eine „konsequente Verbindung zwischen Transaktion und Bestandsverwaltung“.

Know-how aus dem Konzern

Für das neue Geschäftsfeld hat die Bank ein eigenes Team aufgestellt. Es soll zusätzlich auf das Wissen des Mutterkonzerns Signal Iduna und des konzerneigenen Immobilienmanagers Sicore Real Assets zurückgreifen können, wie es in von Donner & Reuschel heißt. Sicore beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter und betreut Vermögenswerte von über 8,5 Milliarden Euro, darunter Büro-, Handels-, Hotel-, Logistik- und Wohnimmobilien in 18 Ländern.

Das Asset Management soll direkt über das Bankhaus laufen. Maklergeschäft und Transaktionsbegleitung bleiben dagegen bei der Tochtergesellschaft Donner & Reuschel Finanz-Service (DRFS). Die 100-prozentige Tochter vermittelt bundesweit Immobilien aller Art, von Eigentumswohnungen bis zu Gewerbeobjekten und Grundstücken. Als Versicherungsmakler berät sie außerdem zu Immobilienversicherungen. Ihr Geschäft ist vom eigentlichen Bankgeschäft getrennt.

Donner & Reuschel hat seinen Hauptsitz in Hamburg und unterhält daneben Standorte in München, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und Luxemburg. Die Bank verwaltet rund 41 Milliarden Euro (Stand: Ende August 2026) und beschäftigt etwa 600 Mitarbeiter. Gegründet wurde sie 1798 als Conrad Hinrich Donner Bank. Seit 1990 gehört sie zur Signal-Iduna-Gruppe.