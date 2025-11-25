Die Münchner Bank übernimmt die Verwahrstellenfunktion für 33 liquide Investmentvermögen von M.M.Warburg & Co. Das Volumen: 1,7 Milliarden Euro.

Das Bankhaus Donner & Reuschel wird künftig als Verwahrstelle für die liquiden Investmentvermögen fungieren, die bislang bei M.M.Warburg & Co verwahrt wurden. Der Umzug der 33 Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

Assets under Custody steigen auf 34 Milliarden Euro

Mit der Übernahme steigt das Verwahrvolumen von Donner & Reuschel auf rund 34 Milliarden Euro. Die Signal-Iduna-Tochter baut damit ihre Position als Service-Verwahrstelle für Boutiquen-Fonds aus. Das Institut hatte bereits 2019 das Verwahrstellengeschäft von Berenberg übernommen.

„Wir freuen uns sehr, künftig als Verwahrstelle für die liquiden Investmentvermögen zu fungieren, die bislang bei M.M.Warburg & Co verwahrt wurden“, sagt Horst Schmidt, Sprecher des Vorstands von Donner & Reuschel.

Warburg konzentriert sich auf illiquide Assets

Der Wechsel erfolgt im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Hamburger Privatbank. Markus Bolder, Vorstand von M.M.Warburg & Co, begründet die Entscheidung: „Mit Donner & Reuschel haben wir einen Partner gefunden, der wie wir unternehmerisch geprägt, hanseatisch und erfahren ist.“

Die illiquiden Assets bleiben laut Bolder weiterhin in der eigenen Verwahrstelle: „Unsere illiquiden Assets werden weiterhin durch unsere eigene Verwahrstelle betreut, die bundesweit zu den größten im Segment der Sachwerte-Spezialfonds zählt. Hier wollen wir weiter wachsen.“

Fokus auf mittelständische Asset Manager

Donner & Reuschel konzentriert sich im Verwahrstellengeschäft auf mittelständische Asset Manager und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Das Geschäftsmodell setzt nach Unternehmensangaben auf die enge Verzahnung von Handel, Kundenbetreuung und Verwahrstellenservice, um individuelle Lösungen entwickeln zu können.