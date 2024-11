in Videos

Christoph Seeger: Herzlich willkommen bei Edelstoff Media. Wir sind zu Gast im Bankhaus DONNER & REUSCHEL an der Hamburger Binnenalster, das im letzten Jahr sein 225-jähriges Bestehen feierte. Heute sprechen wir über die Rolle von DONNER & REUSCHEL als Dienstleister für unabhängige Fonds, Initiatoren und Asset Manager. Herr Rieke, was verbirgt sich hinter dem Geschäftsmodell für Asset-Management-Initiatoren bei DONNER & REUSCHEL?

Gunnar Rieke: Wir sind seit über 20 Jahren aktiv und betreuen aus Deutschland und Luxemburg mehr als 300 Fonds mit einem Volumen von 28 Milliarden Euro. Unsere Dienstleistungen umfassen regulatorische Aufgaben, den Handel und die Unterstützung im Bereich Marketing und Vertrieb.

Sie sprechen von einem One-Stop-Shop. Was genau bedeutet das?

Rieke: Wir verstehen uns als zentraler Ansprechpartner für kleinere und mittelgroße Asset Manager und bieten Unterstützung in allen Fragen rund um ihre Fonds. Marketing und Sales Support sind dabei besonders wichtig, da sich viele Asset Manager auf das Portfoliomanagement konzentrieren und weniger Kapazitäten für Marketing haben.

Welche Services bieten Sie im Bereich Marketing und Vertrieb?

Rieke: Wir unterstützen Asset Manager mit Pressearbeit, Videoclips, Podcasts und Messepräsenz. Zudem organisieren wir Asset-Manager-Präsentationen, bei denen Fondsmanager ihre Produkte Investoren vorstellen können.

Vielen Dank, Herr Rieke. Herr Hakanson, Ihr Kollege sprach bereits den Handel an, den Sie leiten. Was macht diesen Bereich besonders?

Thorben Hakanson: Unser Handel ist durch Erreichbarkeit, Flexibilität, Kompetenz und ein breites Produktuniversum geprägt. Unsere 15 Händler in Hamburg sind von 8 bis 22 Uhr erreichbar, auch an Feiertagen. Kunden können ihre Aufträge per Telefon oder voll elektronisch übermitteln, ganz nach ihren Wünschen.

Welche Aufgaben übernehmen Sie konkret für Asset Manager?

Hakanson: Wir bieten vielfältige Dienstleistungen, wie die Absicherung von Portfolios oder die Reduzierung von Währungsrisiken. Kunden können sich immer auf uns verlassen, auch in Ausnahmesituationen wie einem globalen Internet-Ausfall.

Was passiert in solchen Notsituationen?

Hakanson: Sollte ein Standort ausfallen, verlagern wir das Geschäft nach München, um die Erreichbarkeit sicherzustellen. So bleibt der Betrieb jederzeit gesichert.

Herr Pfeil, Sie sind Vorstand und Fondsmanager bei ARAMEA Asset Management. Können Sie uns Ihr Unternehmen vorstellen?

Sven Pfeil: ARAMEA wurde 2007 gegründet und startete mitten in der Finanzkrise. Inzwischen sind wir mit über 30 Mitarbeitern und knapp 5 Milliarden Euro Assets under Management ein etablierter Asset Manager für Publikums- und Spezialfonds.

Warum arbeiten Sie so eng mit DONNER & REUSCHEL zusammen?

Pfeil: Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend, weil uns Flexibilität und ein Dialog auf Augenhöhe besonders wichtig sind. Bei DONNER & REUSCHEL haben wir feste Ansprechpartner, die schnell und unkompliziert Lösungen finden.

Welche Dienstleistungen haben Sie besonders geschätzt?

Pfeil: Besonders erwähnenswert ist die Unterstützung bei der Asset-Manager-Präsentation und unsere gemeinsame Teilnahme am Fondskongress in Mannheim. Diese Marketingplattformen bieten uns eine enorme Reichweite.

Herr Rieke, was macht diese enge Zusammenarbeit so erfolgreich?

Rieke: Es freut uns, dass unsere Kunden dies schätzen. Wir legen großen Wert auf Erreichbarkeit und feste Ansprechpartner. Doch am Ende des Tages ist der Erfolg eines Fonds in erster Linie das Ergebnis eines guten Portfoliomanagements. Unsere Aufgabe ist es, dieses mit unseren Dienstleistungen zu unterstützen.

Vielen Dank für das interessante Gespräch!