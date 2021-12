Redaktion 17.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Don't like Mondays Das brachte der S&P 500 an den einzelnen Wochentagen ein

Montage sind keine guten Tage für den S&P 500. An Dienstagen sieht es hingegen schon ganz anders aus. Ein Chart zeigt, was der US-Aktienindex an den einzelnen Wochentagen im Jahr 2014 eingefahren hat.