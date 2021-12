Doppelspitze in Deutschland J. Safra Sarasin beruft Geschäftsführer

Wechsel in der Geschäftsführung bei J. Safra Sarasin (Deutschland): Zum 1. April 2019 ist Michael Baier in das Führungsgremium des Instituts eingezogen und folgt in der Doppelspitze auf Thomas Miguel Reeg.