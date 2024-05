DAS INVESTMENT: Frau Gossert, in Ihrem Vortrag bei den Vema-Tagen nannten Sie sich „Rechtsschutz-Lover“. Wie wird man denn das bitte? Doreen Gossert: Ich bin vermutlich eine der wenigen Personen, die Versicherung von der Pike auf gelernt haben. Ich habe die Ausbildung als Versicherungskauffrau, später zur Versicherungsfachwirtin absolviert und schon dort viel im Vertrieb gearbeitet. Zunächst bei einem Mehrfachagenten, dann bei einem Rechtsschutzversicherer. Ich war auch im Underwriting und der Produktentwicklung tätig, hatte aber immer Schnittstellen zum Vertrieb. Mittlerweile arbeite ich seit vielen Jahren in der Betreuung von Vertriebspartnern, bei der KS/AUXILIA als Bezirksdirektorin seit sieben Jahren. Meine Aufgabe ist es, Makler dabei zu unterstützen, Rechtsschutzversicherungen zu vermitteln und zu beraten. Das mache ich mit Herzblut. Die Herausforderung, die zunehmenden Anfragen, Anrufe und Schulungen effizient zu bewältigen, hat mich...

Welche Bedeutung hat Social Media heutzutage im Geschäft ein Maklers? Gossert: Social Media ist ein zusätzliches Medium, um Themen zu platzieren. Es hilft Maklern, ihre Unternehmen, sich selbst, ihr Team und ihre Arbeit sichtbar zu machen. Das richtet sich nicht nur an neue Kunden, die durch den Algorithmus erreicht werden, sondern auch an bestehende Kunden, die ihnen bereits folgen. Manche Vermittler nutzen meine Postings direkt und teilen diese weiter. Es gibt aber auch viele, die sich einfach Ideen holen und dann einen eigenen Beitrag für ihre Kunden machen. Der Impuls ist dann auch übertragbar auf bestimmte Zielgruppen, egal ob Unternehmer, Sportler oder Handwerker. Langfristig zahlt sich der Einsatz von Social Media definitiv aus, auch wenn es keinen direkten „QR-Code“ gibt, der unmittelbar einen Antrag nach einem Post generiert. Bei Social Media ist es schwierig vorherzusagen, wie genau ein Kunde, der die Inhalte sieht – sei es auch nur als stiller Follower–, auf diese reagieren wird. Aber es könnte eine bereits bestehende Kaufentscheidung emotional bestärken. Wiederholte Sichtbarkeit eines Themas oder Produkts kann das Gefühl vermitteln, dass es eine gute Wahl ist. Ich konzentriere mich auf Wissen und Personal Branding, ohne zu oft werblich auf das Versicherungsunternehmen zu verweisen. Vielen Maklern fällt es schwer, komplexere Themen wie Rechtsschutz anzusprechen. Ich biete einfache Ansätze, wie man es ngehen kann und baue gelegentlich auch indirekt Werbung ein. Beispielsweise weise ich auf für Makler interessante Veranstaltungen hin, sei es digital oder offline. Solche Posts erhöhen die Teilnehmerzahl und tragen damit indirekt zum Geschäftserfolg bei.

Und wie erklären Sie sich, dass das so gut funktioniert hat? Gossert: Glücklicherweise begann meine Social-Media-Präsenz gerade zu der Zeit, als in der Pandemie viele Menschen aufgrund von Einschränkungen zuhause waren, vermehrt digital arbeiteten und mehr Zeit auf ihren Mobilgeräten verbrachten. Meine Aktivitäten auf Social Media trafen also genau zum richtigen Zeitpunkt auf eine größere Aufmerksamkeit. Vorher hatte niemand daran gedacht, Maklerbetreuer so aktiv und direkt über Social Media anzusprechen. Heute berate ich meine Zielgruppe, die Versicherungsmakler auch online zu meinem Kernthema Rechtsschutz und erkläre, wie sie ihre beruflichen Inhalte wirkungsvoll in den sozialen Medien präsentieren können. Ich berichte einfach aus meinen eigenen Erfahrungen, wie wichtig es ist, das richtige Maß zu finden. Was sollte man hervorheben und was besser weglassen? Vorträge zum Thema Social Media biete ich nebenberuflich an, liefere jedoch keine fertige Strategie wie eine Online-Marketingagentur. Meine intuitive Herangehensweise erweist sich für mich als erfolgreich. Ich habe gelernt auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Gleichwohl sollte sich jeder überlegen, wie er mit seinem Online-Auftritt wirken möchte.

DAS INVESTMENT: Frau Gossert, in Ihrem Vortrag bei den Vema-Tagen nannten Sie sich „Rechtsschutz-Lover“. Wie wird man denn das bitte? Doreen Gossert: Ich bin vermutlich eine der wenigen Personen, die Versicherung von der Pike auf gelernt haben. Ich habe die Ausbildung als Versicherungskauffrau, später zur Versicherungsfachwirtin absolviert und schon dort viel im Vertrieb gearbeitet. Zunächst bei einem Mehrfachagenten, dann bei einem Rechtsschutzversicherer. Ich war auch im Underwriting und der Produktentwicklung tätig, hatte aber immer Schnittstellen zum Vertrieb. Mittlerweile arbeite ich seit vielen Jahren in der Betreuung von Vertriebspartnern, bei der KS/AUXILIA als Bezirksdirektorin seit sieben Jahren. Meine Aufgabe ist es, Makler dabei zu unterstützen, Rechtsschutzversicherungen zu vermitteln und zu beraten. Das mache ich mit Herzblut. Die Herausforderung, die zunehmenden Anfragen, Anrufe und Schulungen effizient zu bewältigen, hat mich dazu gebracht, meine Arbeitsprozesse zu überdenken. Bei den täglichen Anfragen von Versicherungsmaklern ist mir aufgefallen, dass viele der Fragen wiederkehrend waren. Daraus erkannte ich einen Bedarf: Ich wollte nicht immer dasselbe erklären. Es war effektiver die Informationen einmalig zusammenzufassen. Anstatt lange Vorträge zu halten, entschied ich mich für eine kompakte und prägnante Darstellungsweise. Da Instagram sehr visuell ist und ich die Themen mit geringen Textmengen und stärkerem Bildbezug kommunizieren kann, bin ich auf dieser Plattform gestartet.

In Ihrem Vortrag haben Sie Videosequenzen gezeigt, die Schadenbeispiele thematisieren. Setzt das nicht in der Kundenansprache zu sehr auf den Faktor Angst, was ihm alles passieren kann?



Gossert: Das ist natürlich nur eine von vielen Ideen. Bei zehn Postings ist es vielleicht mal einer, wo es um eine Schadenssituation geht. Mein Ansatz besteht nicht darin, ein komplettes Schadensszenario zu entwickeln, sondern vielmehr darin, eine Aufklärungsarbeit zu leisten und komplexe Bedingungen in eine allgemein verständliche Sprache zu übersetzen. Dabei ist das Ziel nicht, Kunden durch das Aufzeigen von Gefahren zu verunsichern oder Angst zu machen. Es geht vielmehr darum, anhand konkreter Beispiele aus dem Alltag der Kunden zu demonstrieren, was passieren kann und Verständnis dafür zu entwickeln, warum man möglicherweise ein bestimmtes Produkt benötigt. Nehmen wir beispielsweise den Fall einer kieferorthopädischen Behandlung. Hier ist die Schlussrechnung, die unerwartet hoch ausgefallen ist. Die Kundin hatte für ihr Kind eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen, die bestimmte Kosten übernommen und es zum Streit mit Krankenkasse oder Krankenversicherer kam. Das ist für mich ein lebensnahes Beispiel und keine Angstmacherei. Generell geht es darum, wie man Versicherungsthemen interessanter gestalten kann, ohne dass man in diesen typischen Verkaufskontext kommt. Denn darauf hat der Follower keine Lust.

Wie sollten Makler Kunden denn auf das Thema Rechtsschutz nun genau ansprechen?



Gossert: Der entscheidendste Ratschlag ist sicherlich, dass Makler vom typischen Versicherungssprachjargon Abstand nehmen sollten. Wir neigen dazu, Abkürzungen und Fachbegriffe zu verwenden, die für Außenstehende, die nicht aus unserer Branche kommen, oft unverständlich sind. Nehmen wir beispielsweise die Abkürzung ,BU' für Berufsunfähigkeit. Viele Kunden wissen nicht, was damit gemeint ist. Im Kontext von Rechtsschutzversicherungen sollte der Fokus darauf liegen, den Kernnutzen des Produkts, also die Kostenübernahme bei rechtlichen Auseinandersetzungen, herauszustellen. In Social Media kann man die Produkteigenschaften kreativ und anschaulich darstellen. Rechtsschutzversicherungen haben in der Regel komplexe Bedingungswerke mit zahlreichen Einschlüssen, Ausschlüssen und Sonderregelungen. Eine anschauliche Übersetzung könnte so aussehen, dass man den Kunden fragt: „In welchem Auto möchten Sie sitzen? In einem mit oder ohne Rechtsschutz?“ So wird der Kunde zum Nachdenken angeregt und bildet sich eine eigene Meinung. Das trifft die emotionale Ebene oft besser, als wenn man ihm detailliert etwas über Paragrafen und Deckungssummen erzählt. Viele Kunden verlieren das Interesse, wenn die Erklärungen zu technisch werden.