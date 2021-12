Doric holt Immobilienexperten ins Team

Die Immobiliengesellschaft Doric stellt Christian Heidbrink für die Akquisition, Transaktion und Strukturierung nachhaltiger Immobilienprojekte ein. Der 43-jährige verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung, davon mehr als zehn Jahre in leitender Funktion in den Bereichen Einkauf, Finanzierung und Projektmanagement von Immobilieninvestments.Vor seinem Wechsel zu Doric war Heidbrink als Niederlassungsleiter der KGAL in Frankfurt tätig und verantwortete dort Immobilienprojekte in den Metropolregionen Rhein-Main und Berlin. Zuvor war Heidebrink bei der Allgemeinen Hypotheken-Bank Rheinboden, der Deutschen Anlagen Leasing und der WestLB tätig.