Im Amt bestätigt Dorothea Mohn als Vorsitzende des Bafin-Verbraucherbeirats wiedergewählt

Alle fünf Jahre bestellt das Bundesfinanzministerium die Mitglieder des Verbraucherbeirats der Bafin. Nun hat das Gremium gewählt, wer zukünftig den Vorsitz führen soll: Einstimmig fiel die Wahl auf Dorothea Mohn, die bereits seit der Gründung des Gremiums im Juni 2013 diese Funktion innehat.

Der Verbraucherbeirat der Bafin behält seine Vorsitzende: Dorothea Mohn wurde einstimmig wiedergewählt. Hauptberuflich ist Mohn Leiterin des Teams Finanzmarkt beim Verbraucherzentrale Bundesverband.

Der Beirat berät die Bafin bei Fragen zum Verbraucherschutz. Die Mitglieder analysieren dafür aktuelle Trends im Banken- und Versicherungssektor und Entwicklungen bei Finanzdienstleistungen und -produkten. Er setzt sich aus Vertretern der Wissenschaft, der Verbraucher- und Anlagenschutzorganisation sowie Mitarbeitern außergerichtlicher Streitschlichtungssysteme und einem Vertreter des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) zusammen.

Weitere Mitglieder des Verbraucherbeirats neben Mohn sind: