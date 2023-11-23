Köpfe
Dorothea Mohn bleibt Vorsitzende des Bafin-Verbraucherbeirats
Im Amt bestätigt Dorothea Mohn als Vorsitzende des Bafin-Verbraucherbeirats wiedergewählt
Der Verbraucherbeirat der Bafin behält seine Vorsitzende: Dorothea Mohn wurde einstimmig wiedergewählt. Hauptberuflich ist Mohn Leiterin des Teams Finanzmarkt beim Verbraucherzentrale Bundesverband.
Der Beirat berät die Bafin bei Fragen zum Verbraucherschutz. Die Mitglieder analysieren dafür aktuelle Trends im Banken- und Versicherungssektor und Entwicklungen bei Finanzdienstleistungen und -produkten. Er setzt sich aus Vertretern der Wissenschaft, der Verbraucher- und Anlagenschutzorganisation sowie Mitarbeitern außergerichtlicher Streitschlichtungssysteme und einem Vertreter des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) zusammen.
Weitere Mitglieder des Verbraucherbeirats neben Mohn sind:
- Christoph Brömmelmeyer, Europa Universität Viadrina Frankfurt an der Oder
- Petra Buck-Heeb, Leibniz Universität Hannover
- Sandra Klug, Verbraucherzentrale Hamburg
- Stephan Kühnlenz, Stiftung Warentest
- Bernd Müller-Christmann, Ombudsmann Schlichtungsstelle Bausparen
- Erich Paetz, BMUV
- Peter Rott, Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg
- Wilhelm Schluckebier, Versicherungsombudsmann
- Bernhard Seyderhelm, Ombudsmann Schlichtungsstelle der privaten Banken
- Christiane Hölz, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
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