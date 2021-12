Dow Jones Global Real Estate Das bieten die Immobilien-ETFs

Zuletzt hat der REIT-Sektor zwar eine deutliche Korrektur hinter sich, er steht jedoch im Jahresverlauf immer noch deutlich besser da als viele andere Indizes. In den letzten Jahren hat sich der Immobiliensektor. Die Unternehmen des Sektors können meist durch eine sehr geringe Volatilität und eine hohe Dividendenausschüttung positiv auffallen. Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index bildet größtenteils(sogenannte REITs - Real Estate Investment Trusts) ab, die Anlegern Vorteile gegenüber anderen börsennotierten Immobilienunternehmen bieten. Zu einem kleinen Teil umfasst der Index(sogenannte REOCs –Real Estate Operating Companies). REITs genießen große steuerliche Vorteile, die den Gewinn direkt erhöhen. Des Weiteren sind REITs gesetzlich verpflichtet, ihre Erträge auszuschütten, was zumeist einezur Folge hat. In den USA liegt diese Mindestausschüttungsquote zum Beispiel bei 90 Prozent. Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index bietet im aktuellen Niedrigzinsumfeld gleichDer Anleger kann von möglichen Kursgewinnen profitieren und zugleich von den konstant hohen Dividendenausschüttungen. Die Jahresdividendenrendite liegt aktuell bei etwa 3,1 Prozent. Da REITs ihre Erträge sowohl aus Vermietung und Verpachtung von Objekten, als auch aus der Vergabe von Darlehen generieren können, verteilen sich die Einnahmequellen. Somit können sie voraussichtlich von den zuletzt starken Hausbau- und Immobiliendaten in den USA profitieren. Eine erhöhte Nachfrage von Darlehen sollte sich sehr positiv auf die Geschäfte der REITs auswirken. Zudem steigt der weltweite Mietpreisspiegel stetig an und die Einnahmen aus diesem Geschäftsbereich sollen laut Analysten auch in den kommenden Perioden weiter. Anleger können an dem Markt überteilhaben. Der PDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF ist ein solcher Immobilien-Aktienfonds, der versucht die Wertentwicklung des Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index abzubilden. Der Index besteht zu über 50 Prozent aus US REITs, zu denen Branchengrößen wie Simon Property Group, Brookfield Asset Management, Prologis und Health Care Reit gehören. Zudem bildet er auch andere REITswie Großbritannien, Japan oder Hongkong ab.