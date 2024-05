ETF der Woche 40.000 geknackt: Mit ETFs von der Dow-Jones-Performance profitieren

Der Dow Jones Industrial Average enthält 30 Aktien der größten US-amerikanischen Unternehmen und gehört zu den bekanntesten Aktienindizes weltweit. Jüngst feierte der Dow Jones einen neuen Höchststand und knackte erstmals die 40.000-Punkte-Marke. Grund genug, den Index und die dazugehörigen ETFs einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Dow Jones: Die Historie des Index

Der Dow Jones Index ist einer von mehreren Aktienindizes, die von den Gründern des Wall Street Journals und des Unternehmens Dow Jones, Charles Dow (1851-1902) und Edward Jones (1856-1920), von 1884 an entwickelt und veröffentlicht wurden. Charles Dow stellte den Index zusammen, um die Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes besser messen zu können.

Im Jahr 1884 wurde zunächst der Dow Jones Transportation Average ins Leben gerufen, der zu Beginn allerdings lediglich aus 11 Werten bestand. Während Eisenbahngesellschaften in der damaligen Zeit zu den größten und wichtigsten Unternehmen in den USA zählten, waren Industrieunternehmen zunächst weit weniger im Fokus. Noch heute existiert der Dow Jones Transportation Average als viel beachteter Index in den USA und umfasst inzwischen die 20 wichtigsten Transportunternehmen der USA.

Als die US-amerikanische Wirtschaft zum Ende des 19. Jahrhunderts kräftig wuchs, blühten große Industrieunternehmen auf. Charles Dow erkannte den Informationsbedarf und kreierte dazu den Dow Jones Industrial Average. Der Index wurde erstmals vor 128 Jahren, am 26. Mai 1896 im Wall Street Journal publiziert und umfasste zunächst lediglich 12 Aktienwerte. Im Laufe der Zeit kamen weitere Titel dazu, bis der Index im Oktober 1928 schließlich auf 30 Titel erweitert wurde. Mit General Electric befand sich bis zum 25. Juni 2018 noch der Letzte der ursprünglichen Titel im Index.

Preisgewichteter Index aus 30 großen US-Aktien

Der Dow Jones Industrial Average notiert als Kursindex und umfasst 30 große US-amerikanische Unternehmen, deren Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt werden. Über die Zusammensetzung entscheidet der Herausgeber S&P Dow Jones Indices nach subjektiven Kriterien.

Dabei ist der Dow Jones ein rein preisgewichteter Index, dessen Indexwert ausschließlich aus den Aktienkursen ermittelt wird. Der Index wird also ohne Dividenden, Bezugsrechte und Sonderzahlungen berechnet. Anders als bei vielen anderen Aktienindizes werden weder die Marktkapitalisierung, noch die Anzahl der Aktien im Streubesitz bei der Gewichtung der Titel berücksichtigt. Stattdessen wirken Aktien mit einem hohen Kurs stärker auf den Index als Aktien mit einem niedrigen Kurs.

Zum Start des Index, stellte dieser einfach nur das arithmetische Mittel der Kurse der zwölf enthaltenen Aktien dar, das durch Aufsummierung der einzelnen Aktienkurse und der anschließenden Division durch zwölf berechnet wurde.

Das Prinzip ist bis heute nahezu gleich geblieben, nur ist der Divisor inzwischen ein deutlich anderer. Änderungen der Aktienkurse, die zwangsläufig aufgrund von Veränderungen in der Index-Zusammensetzung, wie Auswechselungen von Index-Titeln oder durch Kapitalmaßnahmen, wie Aktiensplits, Fusionen, Übernahmen oder Ausgliederungen erfolgen, sollen nicht zu einer Veränderung des Indexwertes führen. Daher wird der sogenannte Dow-Divisor bei jeder Index-Veränderung oder Kapitalmaßnahme so angepasst, dass der Index auch nach der jeweiligen Maßnahme keine Veränderung erfährt. Der aktuelle Divisor liegt bei einem Wert von 0,15221633137872.

Als Gradmesser der US-amerikanischen Industriewerte hat der Index vor allem in den USA eine unverändert große Bedeutung. Seine Kursentwicklung gilt aber auch als wichtiger Vorbote für die Entwicklung der Kurse an den Börsen der ganzen Welt. Kommt es zu Kursrückgängen oder Kurserholungen beim Dow Jones Industrial Average, macht sich das meist auch bei anderen Indizes bemerkbar.

Aktien im Dow Jones Index © S&P Dow Jones Indices

Die geringe Titelanzahl von 30 Unternehmen sorgt für eine sehr hohe Konzentration im Index. Die höchste Gewichtung haben derzeit die Unternehmen United Health, Microsoft und Goldman Sachs inne. Während Apple als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt erst seit 2015 im Index gelistet ist, bleiben viele hoch-kapitalisierte Werte aus dem Bereich der Informationstechnik, wie beispielsweise Alphabet, Meta und Nvidia noch außen vor.

13 Prozent pro Jahr mit Kursgewinnen und Dividenden

Mit einem Investment in Dow-Jones-ETFs erzielen Anleger die Wertentwicklung des Dow Jones Index und partizipieren neben den Kursgewinnen auch an den Dividenden der Unternehmen. Allein in den vergangenen zehn Jahren betrug der Wertzuwachs der Dow Jones ETFs rund 250 Prozent, das entspricht einer jährlichen Wertsteigerung von mehr als 13 Prozent pro Jahr.

Aktuell stehen Anlegern lediglich vier Dow-Jones-ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Das Angebot der börsengehandelten Indexfonds umfasst dabei einen thesaurierenden und drei ausschüttende ETFs. Die Gesamtkostenquote (TER) der Dow Jones ETFs liegt zwischen 0,33 und 0,51 Prozent pro Jahr und ist somit im Vergleich zu anderen liquiden Aktienindizes als teuer einzustufen. Während S&P-500-ETFs für Anleger bereits für günstige 0,03 Prozent pro Jahr zu erwerben sind, kostet der günstigste Dow Jones ETF mit 0,33 Prozent pro Jahr ein Vielfaches davon.

Geringes Produktangebot, hohe Kosten: Dow-Jones-ETFs als Beimischung

In den vergangenen 10 bis 15 Jahren haben Dow-Jones-ETFs eine sehr gute Rendite erwirtschaftet und doch lag der Fokus bei Fonds-Selektoren vor allem auf breiter diversifizierten ETFs, die den S&P 500, den MSCI USA und den Nasdaq 100 abbilden. Dazu kommt, dass die Kosten der Dow-Jones-ETFs im Vergleich zu S&P-500-ETFs deutlich zu hoch ausfallen. Als Gegenpol zu der hohen Gewichtung von Technologieaktien in den anderen US-Indizes sind Dow-Jones-ETFs als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio aber allemal geeignet.

Welche Dow-Jones-ETFs in Deutschland angeboten werden und was sie voneinander unterscheidet, erfährst du auf den kommenden Seiten. Klick dich durch!

iShares Dow Jones Industrial Average ETF

Mit einem Fondsvolumen von 1,07 Milliarden Euro ist der iShares Dow Jones Industrial Average Ucits ETF nicht nur der Dow Jones ETF mit dem höchsten Fondsvolumen, es ist auch das günstigste Produkt. Der Aktien-ETF wurde im Januar 2010 in Irland aufgelegt und bildet den Index vollständig nach, das heißt alle enthaltenen Aktien werden vom ETF physisch erworben und gehalten. Als thesaurierender ETF werden die Dividenden im Fondsvermögen reinvestiert, sodass Anleger vom Zinseszins-Effekt profitieren. Die Gesamtkostenquote liegt bei akzeptablen 0,33 Prozent pro Jahr.

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap USA

Auflegung: 26.01.2010

Fondsgesellschaft: Blackrock AM

ISIN: IE00B53L4350

Maximal Drawdown seit Auflage: 36,88%

Performance YTD: 6,20%

Performance 3 Jahre: 33,39%

Performance 5 Jahre: 69,78%

Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,58

Volatilität 5 Jahre: 18,45%

Lyxor Dow Jones Industrial Average ETF

Bereits am 4. April 2001, als der europäische ETF-Markt noch in den Kinderschuhen steckte, erblickte der Lyxor Dow Jones Industrial Average Ucits ETF das Licht der Welt. Seitdem hat der ETF inklusive der jährlichen Ausschüttungen um rund 370 Prozent an Wert zulegen können, was einer jährlichen Wertsteigerung von rund 7 Prozent pro Jahr entspricht.

Während der ersten zehn Jahre war mit dem ETF jedoch kein Blumentopf zu gewinnen, denn das Platzen der Technologieblase (2001-2003) und die Finanzkrise (2007-2009) ließen auch die Kurse der großen US-Standardwerte einbrechen. Erst seit März 2009 ging es wieder aufwärts und der positive Trend hält bis heute an. Die Gesamtkostenquote des ausschüttenden ETFs liegt bei 0,50 Prozent pro Jahr und der ETF bildet die Wertentwicklung des Dow Jones Industrial Average Net Total Return synthetisch über einen Swap nach.

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap USA

Auflegung: 04.04.2001

Fondsgesellschaft: Amundi AM

ISIN: FR0007056841

Maximal Drawdown seit Auflage: 55,43%

Performance YTD: 6,16%

Performance 3 Jahre: 33,85%

Performance 5 Jahre: 70,30%

Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,59

Volatilität 5 Jahre: 16,42%

iShares Dow Jones Industrial Average ETF

Ebenfalls im Jahr 2001 wurde der ausschüttende iShares Dow Jones Industrial Average Ucits ETF aufgelegt. Mit einem Fondsvolumen von 270 Millionen Euro liegt der ETF auf dem dritten Platz der größten Dow-Jones-ETFs. Bei den Kosten markiert der physisch replizierende Dow-Jones-ETF von iShares mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,51 Prozent pro Jahr hingegen das obere Ende der Range.

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap USA

Auflegung: 19.09.2001

Fondsgesellschaft: Blackrock AM

ISIN: DE0006289390

Maximal Drawdown seit Auflage: 52,04%

Performance YTD: 6,00%

Performance 3 Jahre: 31,90%

Performance 5 Jahre: 65,51%

Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,55

Volatilität 5 Jahre: 18,30%

Amundi PEA Dow Jones Industrial Average ETF

Der derzeit kleinste Dow-Jones-ETF ist der ebenfalls ausschüttende Amundi PEA Dow Jones Industrial Average Ucits ETF. Das Fondsvolumen liegt bei rund 100 Millionen Euro, die Gesamtkostenquote bei 0,45 Prozent pro Jahr. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Dow Jones Industrial Average synthetisch über einen Swap nach.

