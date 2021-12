Dr. Angelo O. Rohlfs Neuer Vertriebsvorstand der VHV Versicherung

Rohlfs ist seit Anfang 2008 als Leiter der Vertriebsdirektion Nord für die VHV tätig. Seit Juli 2011 führt er zusätzlich das Makler Management Center (MMC), das speziell Maklerpools und Vermittlerorganisationen betreut.„Die VHV Allgemeine gewinnt mit Dr. Angelo O. Rohlfs einen anerkannten und erfolgreichen Vorstand für den wichtigen Bereich Vertrieb. Dr. Rohlfs überzeugt seit vielen Jahren durch fachliche Expertise, Führungsfähigkeit und unternehmerische Weitsicht. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm eine derart profilierte Persönlichkeit aus dem eigenen Haus berufen konnten“, sagte Uwe H. Reuter, Aufsichtsratsvorsitzender der VHV Allgemeine Versicherung.Rohlfs studierte Jura, Politik und Philosophie in Freiburg, Bonn, Heidelberg und ist promovierter Volljurist. Er begann seine Versicherungskarriere 1998 bei der Allianz Versicherungs-AG in Hamburg und war bei der Allianz zuletzt als Prokurist und Stellvertretender Direktor in der Unternehmensentwicklung der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG in München tätig. Von dort wechselte er 2008 zur VHV Gruppe.Reuter dankte dem bisherigen Vertriebsvorstand Jürgen A. Junker für seine geleistete Arbeit: „Jürgen A. Junker hat den Vertrieb der VHV Versicherungen maßgeblich geprägt und durch sein außerordentliches Engagement einen wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg geleistet. Das Unternehmen ist ihm zu Dank verpflichtet. Wir bedauern seinen Wechsel, können ihn aber angesichts der damit verbundenen persönlichen Perspektiven nachvollziehen. Es begleiten ihn unsere besten Wünsche.“Dem Vorstand der VHV Allgemeine Versicherung AG gehören damit ab März 2016 die Herren Thomas Voigt (Vorstandssprecher, Kreditversicherung), Dr. Per-Johan Horgby (Vorstand Kfz-Versicherung), Dietrich Werner (Vorstand Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Technische Versicherungen) und Dr. Angelo O. Rohlfs (Vorstand Vertrieb) an.