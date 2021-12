Niederlassungsleiter Nürtingen Dr. Boss Finanz Management ernennt Geschäftsführer

Der Vermögensverwalter Dr. Boss Finanz Management hat Andreas Mayer Ende 2020 zum Geschäftsführer ernannt. Der 46-Jährige leitet damit zukünftig gemeinsam mit Artur Wunderle und Horst Seibold die Geschäfte. Mayer leitet die Niederlassung Nürtingen, in der im vergangenen Jahr zwei weitere Berater ihre Arbeit aufnahmen. Dr. Boss Finanz Management mit Sitz im fränkischen Röthenbach an der Pegnitz ist ein Finanzdienstleistungsinstitut gemäß Paragraf 32 Kreditwesengesetz (KWG) und betreibt im Wesentlichen Finanzportfolioverwaltung.

Mayer ist bereits dreieinhalb Jahre im Unternehmen tätig, davon zweieinhalb als Prokurist. Er ist in der täglichen Arbeit hauptsächlich in der Kundenbetreuung tätig. Zusätzlich verantwortet Mayer unter anderem auch als Co-Fondsmanager den hauseigenen Investmentfonds Vermögensbaustein-defensiv (ISIN: LU0091827138). In früheren Stationen war der Diplom-Kaufmann langjährig bei der Deutschen Bank sowie bei einem unabhängigen Vermögensverwalter im Süddeutschen Raum tätig.