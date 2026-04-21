2024 hatten vier US-Amerikaner versucht, ihre Versicherung mit einem Bärenkostüm zu täuschen. Jetzt hat ein kalifornisches Gericht die ersten Urteile gesprochen.

Um der Versicherung einen Bären aufzubinden, zog ein Verdächtiger sich selbst einen an: Das Bärenkostüm, das für den Versicherungsbetrug verwendet wurde.

Erste Urteile im kuriosen Bären-Betrugsfall in Kalifornien: Alfiya Zuckerman (39), Ruben Tamrazian (26) und Vahe Muradkhanyan (32) wurden wegen schweren Versicherungsbetrugs zu je 180 Tagen Haft verurteilt. Zuckerman und Tamrazian wurden zudem zur Zahlung von je mehr als 52.000 US-Dollar Schadenersatz verpflichtet.

Die Schadenersatzsumme für Muradkhanyan stand zum Zeitpunkt des Urteils noch nicht fest. Ein vierter Verdächtiger, Ararat Chirkinian (39), soll im September vor Gericht erscheinen.

Der Fall: „Operation Bärenkralle“

Die vier Männer hatten im Januar 2024 behauptet, ein Bär sei in einen geparkten Rolls-Royce Ghost eingedrungen und habe den Innenraum beschädigt. Als Beweis legten sie Überwachungsvideos vor. Neben dem Rolls-Royce waren auch zwei Mercedes (G63 AMG und E350) als angebliche Bärenopfer gemeldet worden.

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Die Untersuchung der kalifornischen Versicherungsbehörde (California Department of Insurance) — intern unter dem Namen „Operation Bärenkralle“ geführt — ergab, dass es sich bei der vermeintlichen Raubtier-Silhouette um einen Menschen in einem Kostüm handelte. Ein Biologe des California Department of Fish and Wildlife bestätigte dies.

Daraufhin durchsuchten Ermittler das Haus der vier Verdächtigen und fanden dort das Bärenkostüm samt abnehmbaren Tatzen und Metallkrallen. Der potenzielle Gesamtschaden für die beteiligten Versicherer habe laut Versicherungsbehörde 141.839 US-Dollar betragen.

„Was unglaublich aussah, stellte sich als genau das heraus“

„Was unglaublich aussah, stellte sich als genau das heraus — und nun werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen“, erklärt Versicherungskommissar Ricardo Lara nach der Urteilsverkündung. Versicherungsbetrug sei ein schweres Vergehen, das die Kosten für alle Verbraucher in die Höhe treibe.