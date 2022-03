Hochzinsanleihen Drei Faktoren sorgen jetzt für hohe High-Yield-Erträge

Zu Beginn des Jahres 2022 war der Markt für hochverzinsliche Anleihen zweigeteilt. Auf der einen Seite sorgen solide Fundamentaldaten der Unternehmen und die anhaltende wirtschaftliche Erholung für ein chancenreiches Umfeld. Auf der anderen Seite lagen die Bewertungen mit engen Spreads und niedrigen Gesamtrenditen historisch hoch. Doch nach der jüngsten Kurskorrektur sind die Bewertungen inzwischen wieder interessanter. Im aktuellen Umfeld sprechen unserer Meinung nach drei Schlüsselfaktoren für gute Perspektiven der Anlageklasse Hochzinsanleihen.

Jüngste Kurskorrekturen können attraktive Einstiegspunkte bieten

Die Bewertungen von Hochzinsanleihen waren im Jahr 2021 hoch, weil Anleger eine zügige fundamentale Erholung bereits weitgehend eingepreist hatten. Die Widerstandsfähigkeit der Hochzinsanleihen wurde jedoch Anfang 2022 durch den allgemeinen Ausverkauf bei Finanzanlagen in Mitleidenschaft gezogen. Vor diesem Hintergrund weiteten sich die Spreads aus, und die Renditen stiegen um mehr als 140 Basispunkte auf rund 5,62 Prozent für den ICE BofA Global High Yield Index (Grafik 1).

Grafik 1: Die Renditen von Hochzinsanleihen nähern sich 6 Prozent

Bemerkenswert ist, dass der durchschnittliche Anleihekurs für den Index von rund 104 US-Dollar Ende 2021 auf rund 98 US-Dollar (28. Februar 2022) zurücksetzte (Grafik 2).

Grafik 2: Die Kurse von Hochzinsanleihen liegen jetzt unter dem Nennwert

Natürlich sind diese Bewertungen nicht so überzeugend wie beispielsweise die extremen Spread-Ausweitungen, die im März und April 2020 günstige Kaufgelegenheiten boten. Zu diesem Zeitpunkt bestanden jedoch neben einem großen fundamentalen Risiko viele weitere Unwägbarkeiten. Anders heute: Durch die jüngste Neubewertung befindet sich die Anlageklasse nun am oberen Ende der Ein-Jahres-Spanne und bietet Potenzial für Kurssteigerungen und die Möglichkeit, bis Ende 2022 mit der Anlageklasse Renditen zu erzielen, die den Erträgen aus den Kupons gleichkommen.

Gesunde Fundamentaldaten und geringe Zahlungsausfälle

Anleger sollten nicht vergessen, dass die Fundamentaldaten der Hochzinsemittenten trotz der jüngsten Marktschwäche insgesamt gesund sind. Bei den meisten Unternehmen haben die Erträge wieder das vor der Pandemie gesehene Niveau erreicht und das Schuldenwachstum hat sich verlangsamt, was zu einem sinkenden Verschuldungsgrad und verbesserten Deckungsquoten führt. Die Liquidität ist hoch und es gibt kaum Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Fälligkeitsstruktur. Die Rating-Agenturen haben diese fundamentale Verbesserung genau im Blick, da die Heraufstufungen der Kreditwürdigkeit nun die Herabstufungen übertreffen – ein Trend, der sich unserer Meinung nach 2022 fortsetzen wird. Die größte Sorge bereitet uns der Inflationsdruck mit seinen negativen Auswirkungen auf die Gewinnspannen. Aber bisher sind wir von der Fähigkeit der Unternehmen beeindruckt, die Preise zu erhöhen.

Angesichts des starken fundamentalen Hintergrunds lagen die Ausfallraten laut Moody‘s im Dezember 2021 bei 1,2 Prozent auf emittentengewichteter Basis und bei 0,24 Prozent auf dollargewichteter Basis. Seit diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr sind die Ausfälle um mehr als 700 Basispunkte zurückgegangen und befinden sich nun auf dem niedrigsten Stand seit 2007 (Grafik 3).

Grafik 3: Ausfälle bei US-Hochzinsanleihen nahe historischem Tiefstand; gedämpfte Prognosen

Die Anzeichen für Schwierigkeiten bei einigen Emittenten sind ebenfalls begrenzt. Der prozentuale Anteil der Hochzinsanleihen, die unter 70 US-Dollar gehandelt werden, ist laut JP Morgan mit nur 1,2 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Bei den europäischen Hochzinsanleihen sehen die Trends mit unterdurchschnittlichen Ausfallraten und begrenzten Notlagen ähnlich aus. Für die Zukunft erwarten wir, dass die Ausfälle angesichts starker Fundamentaldaten, begrenzter Notlagen von Unternehmen und weiterhin sehr liquider Kapitalmärkte gedämpft bleiben.

Bei steigenden Zinsen übertreffen Hochzinsanlagen andere festverzinsliche Anlagen

Der Kurswechsel der Fed hin zu einer restriktiveren Geldpolitik ebnet den Weg für mehrere Zinserhöhungen im Jahr 2022. Während steigende Zinsen für alle festverzinslichen Märkte ein Grund zur Sorge sind, haben sich hochverzinsliche Anleihen in der Vergangenheit in einem solchen Umfeld gut entwickelt (Grafik 4). Dies liegt daran, dass Zinserhöhungen in der Regel mit einem starken Wirtschaftswachstum einhergehen, wodurch die Fundamentaldaten der Unternehmen gesund sind und die Hochzinsemittenten gute Ergebnisse erzielen. Außerdem profitieren Hochzinsanleihen von einem kurzen Durationsprofil, was die Auswirkungen steigender Zinsen dämpfen kann. Die höheren Spreads können auch als Puffer dienen, da eine Verengung der Spreads dazu beitragen kann, höhere Treasury-Zinsen aufzufangen.

Grafik 4: Hochzinsanleihen erzielen bei steigenden Zinsen eine gute Performance

Volatilität bietet Chancen

Angesichts der Fülle von Unsicherheiten und makroökonomischen Risiken werden die Märkte in diesem Jahr wahrscheinlich weiterhin von hoher Volatilität geprägt sein. Von der Inflation bis zu geopolitischen Risiken sehen sich die Anleger mit einer Vielzahl von Unsicherheiten konfrontiert.

Auch wenn Volatilitätsschübe und Phasen der Spread-Ausweitung wahrscheinlich sind, erwarten wir, dass der Hochzinsmarkt angesichts solider Fundamentaldaten relativ widerstandsfähig bleibt. Letztlich bietet die Volatilität aktiven Managern die Möglichkeit, Überrenditen zu erzielen, indem sie Problemkredite meiden und sich auf zukunftsfähige Anlageideen konzentrieren. In diesem Umfeld konzentrieren wir uns auf Bottom-up-Research und eine äußerst sorgfältige Wertpapierauswahl – daraus ergeben sich die besten Möglichkeiten zur Erzielung von Überrenditen.