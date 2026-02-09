Daniel Herdt, CFA Director, Portfolio Manager/Analyst



In nur etwas mehr als einem Jahrzehnt haben die skandinavischen Rentenmärkte einen strukturellen Wandel erlebt und die Region hat sich als eine der nachhaltigsten und am weitesten entwickelten weltweit etabliert. Besonders im Bereich der Hochzinsanleihen bietet die Region attraktive Renditen bei zugleich moderatem Risiko – ein Profil, das zunehmend auch internationale Anleger anzieht. Zu den etablierten Angeboten in diesem Markt zählt der Lazard Nordic High Yield Bond Fund, der im November 2025 auf drei Jahre erfolgreiche Entwicklung zurückblicken kann. Seit seiner Auflegung im November 2022 ist der Fonds kontinuierlich gewachsen und verwaltet zum 15. Januar 2026 ein Volumen von über 620 Millionen Euro – ein klares Zeichen für die steigende Bedeutung und das wachsende internationale Interesse an nordischen Hochzinsanleihen.

Höhere laufende Erträge durch Hochzinsanleihen

Hochzinsanleihen bieten Anlegern im Allgemeinen deutlich höhere Renditen als Investment Grade-Anleihen. Obwohl die Ausfallraten für nordische Hochzinsanleihen mit denen traditioneller, globaler oder europäischer Hochzinsanleihenmärkte vergleichbar sind, bieten sie deutlich höhere Kupons und Renditen. Das liegt daran, dass viele dieser Emittenten weniger bekannt sind und keine externen Kreditratings besitzen.

Grafik 1: DNB Markets Nordic High Yield Index und ICE BofA Euro High Yield Index im Vergleich

Stand: 31. Dezember 2025; Source: DNB, ICE, Lazard.

Diversifizierung mittels Nischeninvestment

Trotz ihres Fokus auf die nordische Region korrelieren Hochzinsanleihen aus Skandinavien nur schwach mit traditionellen Anlageklassen. Sie eignen sich daher gut, um ein bestehendes Portfolio breiter zu diversifizieren. Durch die Streuung über verschiedene Sektoren und Länder hinweg bietet ein Investment in diesen Markt ein einzigartiges Risikoprofil, das den positiven Diversifikationseffekt zusätzlich verstärkt.

Attraktives Risiko-Ertrags-Profil

Aufgrund der außergewöhnlichen Kombination aus vorwiegend variabel verzinsten Anleihen, im Durchschnitt deutlich kürzeren Laufzeiten sowie einem insgesamt signifikant höheren Renditeniveau weisen nordische Hochzinsanleihen kaum Zinsrisiken sowie eine vergleichsweise geringe Spread-Sensitivität auf. Das Resultat: Eine deutlich geringere Volatilität des nordischen Markts gegenüber traditionellen Hochzinsmärkten. In Verbindung mit hohen Gesamtrenditen ergibt sich eine außergewöhnlich hohe Sharpe Ratio. Insofern ist Nordic High Yield ein einzigartiger Ansatz, der ein hohes Ertragspotenzial bei geringer Volatilität bietet.

Grafik 2: Performance und Volatilität der vergangenen 3 Jahre annualisiert

Stand 31. Dezember 2025; Quelle: Bloomberg, DNB, ICE, Lazard.

Entschiedener Fokus auf Kreditqualität

Als Bottom-up-Investor basiert die Portfoliokonstruktion auf der Bonitätsanalyse der Emittenten. Der Anlageprozess ist darauf ausgerichtet, selektiv in attraktive Chancen zu investieren und gleichzeitig unattraktive, nicht kompensierte Risiken zu vermeiden. Da der nordische Hochzinsmarkt strukturell kein signifikantes Zinsrisiko birgt und nur eine geringe Spread-Duration aufweist, erachten wir den Fokus auf die reine Kreditqualität für noch sinnvoller – was auch den Erfolg des Konzepts erklärt.

Grafik 3: Kreditqualität nordischer Hochzinsanleihen

Stand 31. Dezember 2025; Quelle: DNB, ICE, Lazard

Zwei Jahrzehnte Expertise in europäischen Anleihen

Seit der Gründung unserer Investmentplattform mit Fokus auf europäische Anleihen im Jahr 1999 ist unser hochkarätiges und mittlerweile global agierendes Global Fixed Income-Team gewachsen und hat sich im aktiven Portfoliomanagement über verschiedene Wirtschaftszyklen ständig weiterentwickelt.

Skandinavische Anleihen gehören seit vielen Jahren fest zum Portfolio: Über zwei Jahrzehnte haben die Teammitglieder tiefe Einblicke in Regionen, Währungen, Sektoren und Emittenten gewonnen und gleichzeitig ein starkes Netzwerk von Gegenparteien, Analysten und politischen Entscheidungsträgern in ganz Skandinavien aufgebaut.

Wie können Anleger in nordische Hochzinsanleihen investieren?

Anleger können mit dem im November 2022 aufgelegten Lazard Nordic High Yield Bond Fund (u. a. A Acc EUR, ISIN: IE000MHDVN90), der von Daniel Herdt und seinem erfahrenen Team gemanagt wird, gezielt in den nordischen Nischenmarkt investieren. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, das Anleihen- beziehungsweise High Yield-Portfolio um eine renditestarke und zugleich diversifizierende Komponente zu erweitern.

Mit einem Fondsvolumen von inzwischen über 620 Millionen Euro und drei Jahren erfolgreicher Entwicklung seit November 2025 demonstriert der Fonds eindrucksvoll die Stärke seiner Strategie und seine wachsende Bedeutung im Markt.

