„Eine riesige Chance für Branche und Vermittler“

Welche Chance bietet das Altersvorsorgereformgesetz für die Branche und insbesondere für die Vermittler?

Bernd Rexer, Projektmanager im Team Vertriebssteuerung bei der Allianz Lebensversicherung

Das Thema erhält gerade eine extrem hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Auch Umfragen bestätigen, dass viele Menschen daran interessiert sind. Für uns als Branche ist das eine riesige Chance, jetzt mit den Vermittlern gemeinsam das Thema Altersvorsorge aufzugreifen. Die Neuerungen ab 2027 bieten einen hervorragenden Gesprächseinstieg.

Welche Pläne haben Sie in Bezug auf neue Produkte in diesem Beratungsfeld?

Wir sind zu Jahresbeginn auf jeden Fall am Start und bedienen alle Kundenbedürfnisse. Das heißt, wir werden sowohl individualisierbare Produkte auf den Markt bringen als auch ein standardisiertes Produkt. Das heißt, wir haben Lösungen für Kunden, die eine Balance zwischen Sicherheit und Renditechancen wünschen oder voll am Kapitalmarkt partizipieren wollen. Zusätzlich werden wir ein Altersvorsorgedepot für Kunden anbieten, die eine standardisierte Lösung bevorzugen. Aktuell sind wir intensiv dabei, die nötigen Prozesse zu bauen, die Produkte zu entwickeln und unsere Vertriebspartner zu informieren.

Wie unterstützen Sie Vermittler bei der Ruhestandsplanung?

Ruhestandsplanung beschäftigt uns schon seit Längerem. Wichtige Themen für die letzte Lebensphase sind hier das Einmalbeitragsgeschäft und die Frage: Was mache ich mit meinem Geld im Alter? Was benötige ich für mich selbst, welche Reserven muss ich einplanen und möchte ich einen Teil davon vorab schenken oder später vererben? Wir haben im vergangenen Jahr einen strukturierten Prozess entwickelt, gemeinsam mit dem Institut für Finanz- und Aktuarswissenschaften (ifa) in Ulm. Unser Ziel ist es, Vermittler an das Thema heranzuführen. Viele erkennen zwar die Chancen, wissen aber noch nicht so richtig, wie sie die Gespräche strukturieren sollen. Wir unterstützen aber nicht nur mit Tools oder Beratungsunterlagen. Wir haben dieses Jahr viele unserer Maklerbetreuer und Spezialisten zu Ruhestandsplanern ausgebildet, sodass Vermittler auch auf persönliche Unterstützung zugreifen können.

„Die ganze mögliche Bandbreite an Produkten“

Welche Chance bietet das Altersvorsorgereformgesetz für die Branche und insbesondere für die Vermittler?

Guntram Overbeck, Prokurist und Leiter Produktmanagement und Leiter Helvetia Leben Akademie beim Risikoträger Helvetia Leben Deutschland

Aus Kundensicht ist die neue Förderung sehr interessant, weil man investmentseitig etwas flexibler sein kann als bei den anderen geförderten Produkten. Für die Vermittler ist es insoweit etwas schwierig, weil die Regierung offensichtlich mit den Standardprodukten eher die unberatene Lösung in den Vordergrund stellt. Das ist ein Risiko bei diesem komplexen Thema. Wir brauchen eine Beratung. Verbraucherschützer und vergleichbare Stellen können hierbei einen wichtigen Beitrag leisten – allerdings stellt sich die Frage, ob sie die erforderliche fachliche Tiefe sowie ausreichende Kapazitäten für eine flächendeckende Beratung gewährleisten können. Deswegen sehe ich auf der anderen Seite eine Riesenchance, weil sich Berater mit qualifizierter Beratung sehr gut positionieren können.

Welche Pläne haben Sie in Bezug auf neue Produkte in diesem Beratungsfeld?

Mit der Fusion von Helvetia und Baloise verfügen wir über zwei Risikoträger. Die Gesellschaft im Ganzen heißt Helvetia. Ab Januar werden wir über unsere Investmenttochter Baloise Financial Services sowohl ein Standard- als auch ein Premiumprodukt mit einer Online-Altersvorsorgeplattform anbieten und versicherungsseitig ein AVD über den Risikoträger Baloise.

Wie unterstützen Sie die Vermittler bei der Ruhestandsplanung?

Wir schulen bereits seit zehn Jahren zur Ruhestandsplanung und bieten ein dreitägiges kostenfreies Seminar für Beraterinnen und Berater, das bereits rund 2.000 Berater erfolgreich absolviert haben. Am ersten Tag behandeln wir die Ansparphase plus Entnahmephase, einen ganzen zweiten Tag Erben und Schenken und am dritten Tag geht es um die Anwendung in der Praxis mit Beispielen. Die Nachfrage ist konstant hoch. Wir haben zusätzlich mit der Helvetia Leben Akademie eine sechsteilige Webinarreihe zur Ruhestandsplanung aufgebaut, die mit einem Titelabschluss endet. Dort schulen wir alles Grundsätzliche, was ein Berater für die Ruhestandsplanung benötigt.

„Eine unheimliche Chance für Vermittler“

Welche Chance bietet das Altersvorsorgereformgesetz für die Branche und insbesondere für die Vermittler?

Christian Nuschele, Head of Distribution Germany & Austria bei Standard Life

Ich sehe grundsätzlich zwei Chancen. Logischerweise entstehen durch diese gut gemachte geförderte Altersvorsorge unglaublich viele Beratungsanlässe bei Bestandskunden und potenziellen Neukunden. Eine neue, attraktive Förderung funktioniert bei den allermeisten Sparern gut als zusätzlicher Anreiz. Mir gefallen die starke Kapitalmarktorientierung und der Wegfall der Garantiepflicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass Regulatorik kaum Negativstimmen hervorrufen wird. Das hilft dem Berater, sich zu profilieren und das eigene Image zu verbessern. Was mir nicht gefällt, ist, dass die Leistung des Beraters nicht gebührend vergütet wird und der Staat auch eine Lösung bringen soll, vermutlich unberaten.

Welche Pläne haben Sie in Bezug auf neue Produkte in diesem Beratungsfeld?

In diesem Beratungsumfeld haben wir keine Pläne, denn wir sind ein Spezialist für Ruhestandsplanung. Da kann ein Altersvorsorgedepot nur ein Element sein, das zusätzlichen Vermögensaufbau unterstützt. Beraterinnen und Berater sollten das Thema auch beim Kunden ansprechen. Wir spielen aber nicht mit. Unsere Produkte sind anders ausgerichtet. Unsere typische Kundenzielgruppe ist eher im Bereich von 45 bis 50 plus. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass jemand in dem Alter nur eine sehr einfache Lösung suchen wird. Es geht vielmehr darum, einen umfassenden Finanzplan aufzustellen und verschiedene Lösungen miteinander zu kombinieren.

Wie unterstützen Sie Vermittler bei der Ruhestandsplanung?

Wir wissen, dass die Ruhestandsplanung in Deutschland auf hohes Kundeninteresse stößt. Da steckt eine unheimliche Chance für Vermittler drin. Wir helfen bei der entsprechenden Ausbildung und beim Analysieren des Business Cases. Unsere Vertriebsmitarbeiter sind alle Unternehmensentwickler für Vermittlerbetriebe und zertifizierte Ruhestandsplaner. Sie helfen, die Zielgruppe zu verstehen und individuelle Konzepte zu entwickeln. Wir unterstützen mit vielen Tools, Visualisierungen, Statistiken und Hintergrundinformationen bis hin zum individuellen Coaching.

„Altersvorsorge ist wieder in aller Munde“

Welche Chance bietet das Altersvorsorgereformgesetz für die Branche und insbesondere für die Vermittler?

Charles Neus, Experte für zukunftsweisende Finanzkonzepte für die Altersvorsorge und Ruhestandsplanung, Boomer Finance

Die Denkweise ändert sich. Jahrzehntelang wurde in Deutschland Altersvorsorge mit Sicherheit und Garantie gleichgesetzt. Ab dem 1. Januar 2027 wird es daher wichtig sein, dass den Kunden erklärt wird, was Risiko und Rendite bedeuten. Beratung ist essenziell. Man kann nicht erwarten, dass die Deutschen so schnell umschalten und sagen: Garantie und Sicherheit waren gestern, jetzt konzentriere ich mich auf das Thema Risikorendite. Das wird seine Zeit brauchen. Aber das Positive ist, dass die Altersvorsorge modernisiert wird und sie wieder in aller Munde ist. Das ist auch gut so.

Welche der geplanten neuen Regelungen greifen zu kurz oder sind falsch?

Sie sind weder falsch, noch greifen zu kurz. Aber gerade in unserem Bereich der Ruhestandsplanung ist das alles noch zu sehr auf die Ansparphase konzentriert. Dabei ist die Verrentungsphase ebenso wichtig. Immerhin gehen bestimmte Produktlösungen bis zum Endalter 85, das ist nicht verkehrt.

Was würden Sie Vermittlern raten, die sich auf die Ruhestandsplanung fokussieren möchten?

Der Vermittler muss sich von seiner Vergangenheit als Produktvermittler lösen und zum Berater werden, zum allumfassenden Kümmerer, wie wir das bei Boomer Finance sehen. Es geht um Financial Wellbeing. Wie sorge ich dafür, dass mein Kunde gesund in Rente geht? Gesund heißt frei von Stressfaktoren. Die muss ich mit dem Kunden besprechen. Der Kunde wird vom Berater nicht erwarten, dass er auf alle Fragen sofort eine Antwort hat. Daher verfügt der Ruhestandsplaner über ein Netzwerk an Experten, wie Anwälte, Notare etc. Wir bei Boomer Finance arbeiten auch mit Experten für die Gesundheit zusammen. Wie viel Sport muss ich treiben? Was kann ich tun, damit bestimmte Krankheiten außen vorbleiben, wenn das möglich ist? Und die Vorsorge, dass man im Ruhestand nicht in ein schwarzes Loch fällt, wenn die gewohnte Struktur um einen wegfällt. Darauf kann man sich vorbereiten.