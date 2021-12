Drei Mitarbeiter wechseln von Fisch Asset Management zu Schroders

Per Ende November übernimmt Schroders drei Mitarbeiter, die für Fisch Asset Management (Fisch AM) tätig sind. Einer von ihnen ist der Wandelanleihenfondsmanager Peter Reinmuth. Er managt im Rahmen einer Zusammenarbeit bereits seit Beginn zwei Wandelanleihen-Fonds für Schroders, den SISF Global Convertible Bond sowie den Asian Convertible Bond.Mit ihm wechseln zwei Mitarbeiter aus dem Vertrieb von Fisch AM zu Schroders. Mit der Übernahme beenden Schroders und Fisch AM "in beiderseitigem Einvernehmen ihre Zusammenarbeit", heißt es von Fisch AM.Die drei Angestellten werden in Zürich arbeiten und an Philippe Lespinard, Schroders’ Investment-Chef für das Rentengeschäft, berichten.