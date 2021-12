Produkte Drei nachhaltige ETFs von BNP Paribas

Die Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) erweitert ihr Angebot an nachhaltigen börsennotierten Indexfonds (ETFs) um drei Produkte. Sie beziehen sich auf Anleihen mit Euro-Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen in US-Dollar und Staatsanleihen aus der Eurozone mit Laufzeiten von drei bis fünf Jahren.

Bei allen dreien greifen Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (Social Responsible Investing, SRI). Außerdem bilden die ETFs die zugrunde liegenden Indizes physisch ab, sie enthalten also tatsächlich die entsprechenden Anleihen.

Die Fonds im einzelnen: