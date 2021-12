Drei Neue F&C erweitert europäisches Vertriebsteam

Robert Elfström, Frank Steffen und Carolin Töpfer unterstützen ab sofort das europäische Vertriebsteam von F&C Investments. Sie berichten direkt an Georg Kyd-Rebenburg, Leiter des europäischen Wholesale-Vertriebs im Münchener Büro von F&C.

Elfström wird neuer Direktor für Nord-Europa. Auf der neu geschaffenen Position wird er die Beziehungen zu institutionellen und Wholesale-Kunden in den nordischen Ländern pflegen und ausbauen. Zuvor arbeitete er als Vertriebsdirektorfür die Region Nord bei Franklin Templeton Investments. Dort zeichnete er für die Entwicklung von Produkten für diskretionäre und Wholesale-Kunden in den nordischen Ländern verantwortlich. Elfström wird zunächst von London aus arbeiten und später nach Stockholm wechseln.

Steffen schließt sich F&C als Senior Vertriebsdirektor dem Wholesale-Distribution-Team an, das in München ansässig ist. Zuvor war er bei Blackrock Investment Management in Deutschland als Vertriebsdirektor für internationale strategische Kunden tätig. Weitere Stationen seiner 25-jährigen Karriere waren ING, Citibank und Deutsche Bank.

Töpfer wird als Vertriebsunterstützerin für das Münchner Team arbeiten.