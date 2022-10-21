Blunck, Kopff, Malherbe Drei neue im Munich-Re-Vorstand

Torsten Jeworrek, langjähriges Vorstandsmitglied von Munich Re, scheidet zum Jahresende aus dem Unternehmen aus. Sein Nachfolger wird der bisherige Leiter des Ressorts Leben und Gesundheit. Außerdem hat der Rückversicherer zwei neue Vorständinnen ernannt. Eine von ihnen ist die derzeitige Chefin von Allianz Trade.

Thomas Blunck: Der 57-Jährige übernimmt den Vorsitz des Rückversicherungsausschusses (RVA) im Vorstand von Munich Re.

Nach mehr als 20 Jahren als Vorstandsmitglied des Rückversicherers Munich Re verlässt Torsten Jeworrek das Unternehmen zum Jahresende. Sein Nachfolger wird Thomas Blunck. Der 57-Jährige übernimmt ab dem 1. Januar 2023 den Vorsitz des Rückversicherungsausschusses (RVA) im Konzernvorstand.

Blunck gehört seit 2005 dem Munich-Re-Vorstand an. Neben dem Vorsitz des RVA übernimmt er künftig auch den Vorsitz des globalen Risikokomitees (Global Underwriting and Risk Committee). Zu seinem weiteren Verantwortungsbereich im Vorstand zählen die Bereiche Daten und Analysen, Internet of Things, gewerbliche Risikoanalyse, Rechnungswesen, Entwicklung der Rückversicherung, Controlling und Zentrale Reservierung für die Rückversicherung sowie Informationstechnologie.

Clarisse Kopff und Mari-Lizette Malherbe

Außerdem hat der Aufsichtsrat Clarisse Kopff (49) zum 1. Dezember 2022 und Mari-Lizette Malherbe (38) zum 1. Januar 2023 neu in den Vorstand berufen. Kopff verantwortet künftig das Nicht-Leben-Ressort in Europa und Lateinamerika. Die Französin arbeitet seit 21 Jahren für den Allianz Konzern, derzeit in Paris als Vorstandschefin von Allianz Trade. Zuvor war sie Finanzchefin von Allianz France sowie von Euler Hermes.

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Malherbe übernimmt das bisher von Blunck geführte Ressort Leben und Gesundheit. Die gebürtige Südafrikanerin ist seit 2007 für Munich Re tätig und verantwortet bislang von London aus den Geschäftsbereich Rückversicherung Leben und Gesundheit in Europa und Lateinamerika.