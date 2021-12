Drei Neue im Private Banking von Société Générale

Samik Mukherjee tritt SG Private Banking Hambros als Senior Private Banker bei. Er soll die Kunden in allen Fragen der Vermögensverwaltung und –strukturierung beraten und neue Kunden akquirieren. Mukherjee war zuvor als Direktor beim Coutts‘ Fleet Street Office tätig.Der zweite Neuzugang - Paul Stappard – fängt als Senior Portfolio Manager im Investment-Team an. Vor seinem Wechsel zu SG Private Banking Hambros arbeitete Stappard ebenfalls beim Coutts‘ Fleet Street Office als Portfoliomanager. Davor war er Leiter Beratungs-Research bei Barclays Wealth.Dritte im Bunde ist Louisa Mannooch, die den Wealth Planning Team verstärkt. Zuvor war Mannooch in der Rechtsabteilung von Speechly Bircham tätig.