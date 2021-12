Drei neue Köpfe an der Spitze Wealth Cap baut sein Immobilienteam um

Der Spezialist für Anlagen in Sachwerten Wealth Cap baut sein Immobilienteam um: Die Leitung des Bereichs Immobilieninvestments und Fonds übernimmt zukünftig Christoph Geißler. Der Immobilienökonom wechselt aus dem Unicredit Konzern der Hypovereinsbank, wo er zuvor als Prokurist das Immobilienportfolio und das Flächenmanagement verantwortet hat.Als weiterer Neuzugang wird Gunnar Gombert bei Wealth Cap in Zukunft die Immobilienakquisition der An- und Verkäufe betreiben und und das strategische Anlageklassen-Management für das Immobilienportfolio hauptverantwortlich übernehmen. Gombert war vorher als Prokurist für Strategie- und Organisationsprojekte im Immobiliensektor von PwC tätig.Dritter im Bunde ist Joachim Mur, der über eine langjährige unternehmensinterne Erfahrung verfügt. Mur wird bei Wealth Management zukünftig Teamleiter Transaktionsmanagement und Strukturierung sein.