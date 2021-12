Drei neue Rentenfonds von Blackrock

Der weltgrößte Anbieter von börsennotierten Indexfonds, Blackrock, kommt mit drei neuen Rentenfonds der Marke iShares an die Börse. Deren Themen im Einzelnen:Der ETF enthält Unternehmensanleihen sehr guter und guter Schuldnerqualität (Investment-Grade-Rating) aus knapp 50 Staaten weltweit. Meist Industrieländer. Allerdings sind Fremdwährungsrisiken abgesichert. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) liegt bei 0,25 Prozent im Jahr.In diesem ETF stecken in Dollar ausgegebene Anleihen aus Schwellenländern. Erlaubt sind sämtliche Schuldner-Ratings. Das Dollar-Risiko zum Euro ist auch hier abgesichert. Der Fonds kostete 0,5 Prozent im Jahr.Hier geht es um in Euro ausgegebene Anleihen von Finanzunternehmen mit Investment-Grade-Rating. Dazu gehören Banken, Versicherer, Broker und Real Estate Investment Trusts (REITs). Hier liegt die Kostenquote bei 0,2 Prozent im Jahr.