Drei neue Vanguard Bond-ETFs: Kurze Laufzeiten. Mehr Kontrolle.

Neue Stabilität für Ihre Kundenportfolios – mit globalen Staatsanleihen (Durchschnittsduration ca. 7 Jahre), kurzlaufenden Euro-Staats- oder Unternehmensanleihen. Nach bewährtem Vanguard-Ansatz: breit diversifiziert und kosteneffizient mit einer TER von nur 0,07–0,10%. Ideal für eine präzise Anleiheallokation oder taktisches Durationsmanagement in volatilen Märkten.

Um Kunden die passenden Instrumente für ein unbeständiges Marktumfeld zu geben, hat Vanguard sein Angebot an Anleihe-ETFs erweitert.

Anleihen erleben ein Comeback.

In einem Umfeld mit unklaren Zinsperspektiven und geopolitischen Unsicherheiten bieten sie Stabilität, Diversifikation und attraktive Renditechancen. Vanguard erweitert sein ETF-Angebot um drei neue Lösungen, die Vermögensverwalter dabei unterstützen, Anleihe-Exposures präzise zu steuern.

Die drei neuen ETFs decken unterschiedliche strategische Ziele ab:

Globale Staatsanleihen:

Investitionen in Staatsanleihen entwickelter Länder mit einer durchschnittlichen Duration von rund sieben Jahren. Ideal für Anleger, die internationale Diversifikation anstreben und ihre Portfolios gegen Aktienrisiken absichern möchten. Die geringe Korrelation zu Aktien macht diesen ETF besonders wertvoll in unsicheren Märkten.

Kurzlaufende Euro-Staatsanleihen:

Fokussiert auf Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1–3 Jahren aus über 18 Ländern. Mit niedriger Zinssensitivität und hoher Qualität sind sie eine defensive Portfoliokomponente – perfekt für Anleger, die Stabilität suchen.

Kurzlaufende Euro-Unternehmensanleihen:

Zugang zu über 1.000 Anleihen von rund 450 Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und attraktiven Bewertungen. Die breite Diversifikation minimiert das Risiko durch einzelne Emittenten.

Diversifizierung als effektiver Stoßdämpfer

In der Vergangenheit konnten globale Staatsanleihen in Phasen größerer Kursverluste an den Aktienmärkten Risiken reduzieren und haben in den meisten Fällen zudem eine geringfügig höhere Rendite abgeworfen als Euro-Staatsanleihen.

Renditen in Phasen fallender Aktienkurse

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage, da Anlegerinnen und Anleger nicht direkt in einen Index investieren können.

Quelle: Vanguard. Die einzelnen Assetklassen werden durch folgende Indizes (in Klammern) dargestellt: Aktien (S&P 500), globale Staatsanleihen (Bloomberg Global Treasuries Developed Countries Float-Adjusted Index Hedged EUR), Euro-Staatsanleihen (Bloomberg Global Aggregate EUR Government Float Adjusted Total Return Index Hedged EUR). Renditen in Landeswährung bei Wiederanlage der Erträge.

Warum jetzt investieren?

Unsere Markteinschätzungen zeigen, dass das Umfeld für Anleihen in den kommenden Jahren attraktiv bleiben wird. Selbst bei kurzfristigen Schwankungen bieten die aktuell höheren Zinsniveaus einen starken Ausgangspunkt für langfristige Erträge.

Kurzlaufende Anleihen sind weniger anfällig für Zinsänderungen und bieten mehr Flexibilität.

Zinseszinseffekte können über die Zeit einen zusätzlichen Mehrwert schaffen.

Mit diesen neuen Vanguard ETFs können Portfolios noch gezielter strukturiert und an individuelle Risikoprofile angepasst werden – effizient, transparent und kostengünstig.

Nutzen Sie die neuen Vanguard Anleihe-ETFs, um Ihre Portfolios auf die Herausforderungen von heute und die Chancen von morgen auszurichten.

