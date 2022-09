Neues Team Solutions Drei Portfoliomanager wechseln von Berenberg zu Warburg Invest

Warburg Invest baut sein Portfoliomanagement aus. Mit Stefan Ewald, Sven Wünschmann und Kristen Schlüter wird der Bereich Multi Asset & Liquid Alternatives zum 1. September um das Team Solutions erweitert. Alle drei Manager wechseln von Berenberg zu Warburg Invest.

Ewald, seit fast neun Jahren für die Privatbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. tätig, leitete dort zuletzt das Team für systematische Multi-Asset-Strategien. Gemeinsam mit Schlüter und Wünschmann verantwortete er mehr als eine Milliarde Euro an institutionellen Kundengeldern in aktiven systematischen Anlagestrategien. Vorrangig investierte das Team in die Anlageklassen Aktien, Liquid Alternatives sowie Multi Asset mit vorab definierten Risikobudgets.