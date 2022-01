E-Commerce, Wellness, Haustiere Drei Verbrauchertrends, die Anleger kennen sollten

Weltweit haben Verbraucher seit Beginn der Pandemie fast sechs Billionen US-Dollar gespart, kalkuliert Moody’s Analytics. Hinzu kommt, dass die Löhne aufgrund des globalen Arbeitskräftemangels steigen. Dies unterstützt die Kaufkraft – sogar ohne dass Verbraucher ihre Ersparnisse antasten müssen.

Tatsächlich verändert sich aktuell die Einstellung der Verbraucher stark und neue, für die nächsten Jahre wahrscheinlich prägende Trends kristallisieren sich heraus. Denn die Art und Weise, wie Verbraucher auf der ganzen Welt ihre Zeit verbringen und ihr Geld ausgeben, erlebt derzeit einen Umbruch.

Unserer Ansicht nach gibt es drei wichtige Trends, die das Verhalten der Verbraucher weltweit von Grund auf neu ausrichten:

Konsumverhalten im Wandel

Wie und was wir kaufen, verändert sich. Dabei werden digitale und soziale Kanäle zum wichtigsten Weg, um Produkte zu entdecken, auszuprobieren und zu kaufen.

So kann man heute verschiedene Looks bequem von zu Hause aus über eine Augmented-Reality-App anprobieren, sich entscheiden und dann per digitaler Geldbörse bezahlen – ein Vorgang, der vor ein paar Jahren noch wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film gewirkt hätte.

Heute ist das Normalität. Der Onlinehandel befindet sich an einem Wendepunkt: Laut Daten von Activate Consulting wird er in den nächsten vier Jahren mehr als dreimal so schnell wachsen wie der normale Einzelhandel. Dadurch entstehen neue Chancen, denn die Art und Weise, wie Marken ihre Produkte vermarkten und verkaufen, verändert sich.

Neue Trends in der Freizeitgestaltung

Jüngeren Menschen sind Erlebnisse, inzwischen auch virtueller Art, wichtiger als Besitz. Die Bereitschaft, Geld für Live-Veranstaltungen auszugeben ist heute – nach zwei Jahren Pandemie – besonders hoch. So sind etwa Live-Musikveranstaltungen schneller ausverkauft als je zuvor. Die durchschnittlichen Ticketpreise bei einem führenden Event- und Ticketing-Dienstleister sind im Vergleich zu 2019 zweistellig gestiegen. Die Ausgaben der Fans sind heute auf Rekordniveaus und liegen um 20 Prozent höher als 2019.

Auch Online-Angebote zur Unterhaltung gewinnen deutlich an Boden. Fortschritte beim Breitband-Internetzugang und beim Internet allgemein ermöglichen problemlosen Zugang zu digitalen Inhalten, wann und wo auch immer. Und die Verbraucher nehmen das Angebot gerne an: Die Menschen in den Industrieländern verbringen mehr Zeit damit, sich mit ihren Freunden über soziale Medien und Spieleplattformen auszutauschen als über Begegnungen im realen Leben, zeigen Daten des U.S. Bureau of Labor Statistics und des Global Web Index.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Trends die kommenden Jahre prägen und dass sich daraus Anlagechancen entwickeln. Denn Unternehmen möchten uns möglichst gut unterhalten – im realen wie im virtuellen Raum.

Persönliches Wohlbefinden im Fokus

Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass sich der Einzelne stärker auf seine individuellen Bedürfnisse konzentriert, insbesondere auf die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden. Es wird erwartet, dass die globale Wirtschaft in diesem Bereich zwischen 2018 und 2024 um fast 50 Prozent wächst (siehe Grafik).

Quelle: Global Health & Wellness Institute, Credit Suisse, März 2021.

Diese Entwicklung äußert sich sehr unterschiedlich. Ein besonders interessanter Bereich ist die Haustierhaltung. Während der Pandemie schafften sich immer mehr Menschen Haustiere an, die sie zudem fast wie Familienmitglieder behandeln (und dafür entsprechend viel Geld ausgeben). Über 70 Prozent der Haustierbesitzer kaufen in der Weihnachtssaison Geschenke oder Leckerlis für ihre tierischen Begleiter, so eine Studie der Informationsplattform Packaged Facts. Weil die Haustierhaltung wächst und dass Herrchen und Frauchen bereit sind, immer mehr Geld für ihre Lieblinge auszugeben, entstehen neue Gewinnmöglichkeiten für neue Unternehmen.

Luft nach oben

Unserer Meinung nach werden diese drei Trends die Anlagechancen für Verbrauchertitel strukturell verändern. Wichtig ist zudem, dass diese Trends unabhängig vom Wirtschaftszyklus sind. Deswegen dürften sie in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Wer wird den Anschluss verlieren? Ganz klar: Unternehmen und Branchen, die bislang nur zögerlich in die Digitalisierung investiert haben.

