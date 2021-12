Drei Vermögensverwalter-Fonds von Hansainvest

Hansainvest hat drei neue Fonds aufgelegt, die in verschiedene Anlageklassen investieren. Gemanagt werden sie vom Düsseldorfer Vermögensverwalter Artus Direct Invest. Die Anlageentscheidungen unterstützt ein Computersystem, das nach Trends an den Börsen sucht.Der Europa Core Satelliten Strategie (WKN: A0M 2H1) und der Welt Core Satelliten Strategie (WKN: 532143) setzen vor allem auf Exchange Traded Funds (ETFs) für Aktien und Renten aus Europa beziehungsweise weltweit. Der Global Selection (WKN: A0M 2H0) investiert zudem in einzelne Aktien, Renten und aktiv gemanagte Investmentfonds.Der Ausgabeaufschlag der Fonds beträgt bis zu 5 Prozent, die Verwaltungsgebühr 1,8 Prozent pro Jahr. Außerdem fällt bei neuen Höchstständen des Fondskurses eine 10-prozentige Erfolgsgebühr an.