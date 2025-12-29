Sebastian Höft, Daniel Leibold und Jürgen Schorch (v.l.n.r.): Morgenfund holt drei neue Mitarbeiter ab 1. Januar 2026

Zum 1. Januar 2026 kommen drei neue Mitarbeiter zu Morgenfund. Die Fondsplattform besetzt damit mehrere Vertriebspositionen neu.

Sebastian Höft übernimmt als Global Head of Business Development/Sales Partnerships die Verantwortung für den Wholesale-Vertrieb. Höft war über 20 Jahre im Business Development und Partnermanagement im Finanzsektor tätig. Zuletzt verantwortete er als Global Director of Sales bei LPA Lucht Probst Associates den internationalen Vertrieb. Davor leitete er den B2B2C- und B2B-Vertrieb der FNZ Bank/Fondsdepot Bank.

Daniel Leibold wird Senior Key Account Manager Connect. Der Betriebswirt war zuletzt als Vertriebsdirektor im Asset Management tätig. Er hat Erfahrung im Banken- und Plattformvertrieb.

Jürgen Schorsch wird als Executive Director, Senior Key Account Manager Pro für das institutionelle Geschäft zuständig sein. Schorsch war in verschiedenen Führungs- und Vertriebspositionen in der Fondsindustrie tätig, unter anderem bei Metzler, Fidelity Deutschland und DWS.

„Sebastian Höft, Jürgen Schorsch und Daniel Leibold bringen genau die Marktkenntnis, Umsetzungsstärke und Erfahrung mit, die wir benötigen", sagt Heike Fürpaß-Peter, Geschäftsführerin von Morgenfund.