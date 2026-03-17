MLP meldet einen Erlösrekord, aber das Ergebnis trübt sich ein. Wie sich das Unternehmen mit KI, Firmenkunden und Alternative Investments für die Zukunft rüsten will.

MLP-Verwaltung in Wiesloch: Der Finanzberatungskonzern hat jetzt seine strategischen Mittelfrist-Ziele vorgestellt.

Künstliche Intelligenz als Beraterassistent, Firmenkunden als neues Wachstumsfeld, Alternative Investments als Renditehebel – MLP hat auf seiner Jahrespressekonferenz Anfang März nicht nur Zahlen präsentiert, sondern gleichzeitig auch seinen strategischen Fahrplan vorgestellt. Er soll das Unternehmen nach Wunsch der Wieslocher bis 2028 deutlich verändern.

Die Ausgangslage

MLP ist heute nicht mehr einfach der Finanzberatungsvertrieb für Akademiker, als der es einmal gestartet war. Unter dem Konzerndach vereint das Unternehmen stattdessen mittlerweile sechs Marken: die klassische Privatkundenberatung unter dem Namen MLP, die auf institutionelle und vermögende Kunden spezialisierte Vermögensverwaltung Feri, den Sachversicherungsspezialisten Domcura, das Industriemaklerunternehmen RVM, die Immobilienplattform Deutschland.Immobilien sowie TPC als Anbieter betrieblicher Zusatzleistungen.

2.136 Vermittler waren Ende 2025 an MLP angeschlossen. Das Unternehmen bietet seinen Partnern ein Haftungsdach, so dass die MLP-Berater als vertraglich gebundene Vermittler in der haftungsrechlichen Obhut von MLP agieren. Am Standort Wiesloch betreibt MLP mit der „MLP Corporate University“ eine interne Aus- und Weiterbildungsstätte für die konzerneigenen Berater. Sie ist gleichzeitig eine von fünf akkreditierten Ausbildungsträgern in Deutschland, die auf den angesehenen CFP-Abschluss vorbereiten.

Ebenfalls in Wiesloch betreibt MLP seit 2021 auch die „School of Financial Education“, ein Bildugsangebot, das auch externen Zielgruppen offensteht – darunter Unternehmer, Mediziner und Finanzexperten.

Das vergangene Jahr war für MLP ein neues Rekordjahr - jedenfalls nach Umsatzerlösen. Mit 1,08 Milliarden Euro erreichte das Unternehmen nach eigener Auskunft zum zwölften Mal in Folge einen Höchststand. 72 Prozent davon seien wiederkehrende Erlöse, betonen die Wieslocher. Das betreute Vermögen stieg auf 65,9 Milliarden Euro, der Sachversicherungsbestand auf 809 Millionen Euro.

Auf der Ergebnisseite sieht das Bild weniger einheitlich aus. Das Ebit – der Gewinn vor Zinsen und Steuern – sank um 7 Prozent auf 87,9 Millionen Euro, das Konzernergebnis sogar um 20 Prozent auf 55,7 Millionen Euro. MLP erklärt den Ebit-Rückgang wesentlich mit einem Einmaleffekt von 9,2 Millionen Euro aus der Neuausrichtung des Immobiliengeschäfts. Allerdings hätte das Ergebnis auch ohne diesen Effekt das Vorjahresniveau nur knapp übertroffen.

Hinzu kommt ein deutlich schwächeres Finanzergebnis, also Differenz zwischen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen: Statt eines positiven Beitrags von 4,6 Millionen Euro im Vorjahr schlug es 2025 mit minus 2,8 Millionen Euro zu Buche. Der Vorstand schlägt dennoch eine unveränderte Dividende von 36 Cent je Aktie vor, was einer Dividendenrendite von 5,2 Prozent entspricht.

Für die kommenden Jahre kündigt MLP drei strategische Schwerpunkte an.

Wette eins: Künstliche Intelligenz

Bei Domcura läuft seit einiger Zeit ein KI-Agent, der Schadensfälle in der Sachversicherung vollautomatisch abwickelt. Neu hinzugekommen ist laut MLP-Bericht zudem ein System, das Verträge ohne menschliches Zutun optimiert, inklusive Abschluss und Kündigung bestehender Policen.

Parallel dazu baut MLP ein übergreifendes KI-Agentensystem auf, das Berater bei administrativen Aufgaben entlasten soll – Terminvorbereitung, Dokumentation, Tarifierung. Kunden sollen darüber hinaus rund um die Uhr einen digitalen Ansprechpartner für Self-Services erhalten. Insgesamt sollen die Berater durch KI-Unterstützung mehr Zeit für die eigentliche Beratung gewinnen, heißt es zur Zielsetzung von MLP. Zudem erhofft man sich bei dem Finanzvertrieb, mit den neuen Tools Nachwuchs-Spezialisten anzuziehen.

Wette zwei: Firmenkunden

Das zweite strategische Standbein ist das Firmenkundengeschäft. Derzeit betreut MLP rund 596.000 Privatkunden, aber nur etwa 27.400 Firmenkunden – in dieser Kategorie sind neben Firmenkunden auch institutionelle Investoren wie Pensionskassen oder Stiftungen umfasst, die über Feri betreut werden.

Die Zahl der Mitglieder dieser Kundengruppe sank 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent. Dennoch sieht das Unternehmen hier erhebliches Potenzial: Wer als Arzt, Ingenieur oder Jurist MLP-Privatkunde ist und ein Unternehmen leitet, soll künftig auch für betriebliche Lösungen angesprochen werden – von der betrieblichen Altersvorsorge über die Krankenversicherung bis hin zu einem neu einzuführenden Vermögensdepot für Firmenkunden.

Im Bereich der Gewerbeversicherung hat MLP nach eigenen Angaben kürzlich mit RVM Smartprotect eine Digitalplattform aufgesetzt, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen richten soll. Größere Industriekunden will man bei MLP weiterhin direkt über RVM betreuen.

Die Zielzahlen klingen ambitioniert: Bis 2028 will MLP bei betrieblicher Krankenversicherung jährlich um 46 Prozent wachsen, bei betrieblicher Altersvorsorge um 19 Prozent.

Wette drei: Alternative Investments

Die dritte strategische Säule liegt direkt bei Feri. MLP hatte den Vermögensverwalter in zwei Schritten 2006 und 2011 übernomen. Die heutige MLP-Tochter verwaltet über 18 Milliarden Euro in alternativen Anlageklassen – Hedgefonds, Private Markets, Volatilitätsstrategien.

Beim Marktpotenzial für Alternative Investments verweist MLP auf Zahlen des Bundesverbands Alternative Investments (BAI) und des Datenanbieters Preqin: Demnach machen Alternatives in institutionellen Portfolios inzwischen mehr als 30 Prozent aus, das globale Wachstum in diesem Segment bis 2029 werde auf 10 Prozent jährlich geschätzt. Ein Trend, an dem MLP via Feri nun verstärkt teilhaben will.

Allerdings zeigte 2025 auch eine Kehrseite: Die erfolgsabhängigen Vergütungen bei Feri brachen von 33,9 auf 10,7 Millionen Euro ein – ein Resultat der unterjährigen Kapitalmarktentwicklung, wie MLP betont. Die Volatilität bleibt ein strukturelles Risiko, das MLP selbst einräumt: In der Mittelfristplanung bis 2028 sind erfolgsabhängige Vergütungen bei Feri daher nur in geringem Umfang angesetzt.

Kennzahlen: Diese Meilensteine peilt MLP an

Fürs laufende Jahr erwartet MLP nach eigenen Angaben ein Ebit zwischen 100 und 110 Millionen Euro, bis Ende 2028 sollen es 140 bis 155 Millionen Euro sein – bei Gesamterlösen von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro. Das betreute Vermögen soll auf 75 bis 81 Milliarden Euro steigen, der Sachversicherungsbestand auf 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro.

Ob der Plan aufgeht, wird vor allem davon abhängen, wie schnell die KI-Investitionen messbare Effizienzgewinne bringen, wie erfolgreich das Firmenkundengeschäft trotz zuletzt rückläufiger Kundenzahlen erschlossen wird – und wie sich die Kapitalmärkte entwickeln.