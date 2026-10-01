Das Darmstädter Haus Inno Invest verpflichtet drei Mitarbeiter der Frankfurter Fabricius Vermögensverwaltung – als Spezialisten für Private Banking und das Haftungsdach.

Nesli Levent, Sebastian Zender und Daniel Szymoniak haben die Fabricius Vermögensverwaltung in Frankfurt am Main verlassen und sind gemeinsam zu Inno Invest nach Darmstadt gewechselt.

Levent und Zender sollen künftig im Private Banking von Inno Invest arbeiten und an Geschäftsführer Marcel Moog berichten. Levent werde dabei die Kundenbeziehungen und die Akquise neuer Mandate verantworten, Zender übernehme Aufgaben im Portfoliomanagement und im Financial Planning und betreue außerdem Stiftungen, wie Inno Invest mitteilt. Gemeinsam sollen beide nach Wunsch ihres neuen Arbeitgebers das Geschäft mit vermögenden Privatkunden in Südhessen erweitern. Perspektivisch plant das Unternehmen, noch weitere Private Banker einstellen.

Daniel Szymoniak wird als Partner-Manager hauptsächlich für das Haftungsdach von Inno Invest tätig sein und die angeschlossenen vertraglich gebundenen Vermittler betreuen. Zudem soll er die Compliance-Abteilung unterstützen, interne Projekte leiten, an der Anbindung von Depotbanken mitwirken und das Private Banking intern unterstützen. Szymoniak berichtet an Geschäftsführer Stefan Schmitt.

„Wir holen ein komplettes Team und besetzen damit mehrere Positionen auf einmal“, lässt sich Schmitt mit Blick auf die Neuzugänge zitieren.

Laut Kommunikation von Inno Invest soll es sich bei den Neuzugängen um das „komplette Private-Banking-Team“ des Vermögensverwalters Fabricius handeln – eine Darstellung, die Inno Invest in einer Folgemitteilung korrigierte. Dort heißt es: „Nicht zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die gesamte Kundenbetreuung, sämtliche mit der Kundenbetreuung befassten Mitarbeiter oder ein vollständiger Geschäftsbereich der Fabricius Vermögensverwaltung GmbH zu Inno Invest gewechselt seien. Fabricius verfügt unverändert über weitere Mitarbeiter in der Kundenbetreuung und im Portfoliomanagement.“

Fabricius indessen zählt auf seiner Website aktuell sechs Ansprechpartner auf: Neben Gründer und Geschäftsführer Michael Fabricius außerdem Veronica Fabricius (verantwortlich - laut Website - für Geschäftsbetrieb, Kundenbetreuung, Recruiting und Sonderaufgaben), Cornelia Horwart, (Kundenanliegen und Regulatorik), Dustin Kaspeczyk (Portfoliomanagement und individuelle Kundenbetreuung), Gabriele Luft (diverse Kundenanliegen und Operations) und Gordiy Shnurenko (Betreuung einzelner Kunden und Portfoliomanagement).

Inno Invest bietet eine eigene Vermögensverwaltung und Private Banking an. Außerdem betreibt das Unternehmen ein Haftungsdach für externe Vermögensverwalter, Multi Family Offices und Wertpapierberater.