Dreimal Pflegeversicherung: Axa mit neuen Pflegetarifen

Neben dem Schutz des angesparten Vermögens beteiligt sich Axa auch an Kursen, die die Gesundheit fördern sollen. Dazu gehören beispielsweise Kurse zu gesunder Ernährung oder Rückenschulen, hier werden die Kosten anteilig übernommen werden.Die Pflegevorsorge Flex ist für Versicherte gedacht, die flexibel bleiben möchten. Denn jede Pflegestufe ist einzeln nach persönlichem Wunsch mit einem unterschiedlichen monatlichen Pflegegeld versicherbar. Wer zunächst nur Pflegestufe III absichern möchte, hat nach Ablauf von fünf Jahren die Möglichkeit, ohne erneute Gesundheitsprüfung auch die Pflegestufen I und II abzudecken. Im Leistungsfall zahlt Axa das vereinbarte Monatsgeld aus und befreit den Versicherungsnehmer von der Beitragszahlung. Alle drei Jahre passt sich der Versicherungsschutz automatisch an die gestiegenen Pflegekosten an und wird jeweils um 10 Prozent erhöht – wieder ohne neue Gesundheitsprüfung. In der sogenannten Pflegestufe 0, etwa bei Demenz, übernimmt Axa einen Teil der Kosten und zahlt 20 Prozent der für Pflegestufe I vereinbarten Summe.Als Ergänzung für FamilyFit und Flex ist die Pflegevorsorge Akut gedacht. Sie soll den Betroffenen gerade in der Anfangszeit helfen. Dazu gehört eine 24-Stunden-Hotline, an die sich die Familie mit dringenden Fragen zur Pflege wenden kann. Axa kümmert sich auf Wunsch auch um die Vermittlung eines Pflegeheimplatzes oder Pflegedienstes. Während der ersten drei Monate nach Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den Hausarzt übernimmt der Versicherer bis zu einem Betrag von 2.500 Euro Kosten für Dienstleistungen wie Essen auf Rädern, einen Fahrdienst oder eine Nachtwache.