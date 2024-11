Es ist zum Haare raufen: Wähnten sich viele Fondsfreunde und -verbände mit dem Entwurf eines „Gesetzes zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge“ gerade endlich ihrem Ziel nahe, die jahrzehntelange steuerliche Diskriminierung der fondsbasierten Altersvorsorge gegenüber Versicherungslösungen hinter sich zu lassen und sich verpflichtender Kapitalgarantien zu entledigen, da zerbrach just in diesem Augenblick die Ampelkoalition und ließ die Träume platzen.

Alles spricht nun dafür, dass das Projekt in dieser Legislaturperiode keine Umsetzung mehr erfährt, zunächst einmal in den Schubladen des BmF verschwindet und so, so ähnlich oder ganz anders, von einer der nächsten Bundesregierungen wiederbelebt werden muss.

Wie würde eine unionsgeführte Regierung zu der Reform stehen?

Wobei fraglich bleibt, ob sich die liberale Handschrift des letzten Finanzministers in neuen Entwürfen wiederfinden lassen würde und wie eine demnächst unter Umständen unionsgeführte Regierung, bei aller Sympathie für Investitionen in das Produktivkapital, zu dieser Reform steht. Man erinnere sich nur der Interessenkonflikte, die Friedrich Merz bei seinen letzten Vorschlägen zur staatlichen Förderung der Aktienanlage im Jahr 2018 mit Blick auf seinen früheren Arbeitgeber Blackrock unterstellt wurden.

Das Aus des Altersvorsorgedepots hat schon etwas von „Mensch ärgere dich nicht“. Sie wissen schon, der Augenblick, wo man mit seiner letzten Figur kurz davorsteht, das Spiel mit einem Einzug in das eigene Haus zu gewinnen, aber von einem Mitspieler doch noch rausgeworfen wird und zurück auf Los gehen muss. Dreimal würfeln!

Mit der Überzeugungsarbeit muss nun von vorne angefangen werden

Bleibt zu hoffen, dass in unserem aktuellen Fall wenigstens niemand, wie so oft im Spiel, jubelt und grölt. Auch nicht die Kritiker des Entwurfs, die ihre Felle schwimmen sahen und Widerstand leisten wollten. Dazu gibt es wahrlich keinen Grund. Schließlich bleibt nun erst einmal alles beim Alten, sprich „Riester & Co“, was einer Belebung der staatlich geförderten Altersvorsorge in Deutschland, wie die letzten Jahre zeigen, im Wege steht. Das hat nichts mit Bewahren zu tun, sondern bedeutet Stillstand statt Fortschritt!

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Also, Mund abwischen, weitermachen und mit der Überzeugungsarbeit von vorne anfangen. Mit einem fertigen Entwurf und den Erkenntnissen aus Expertengruppen und Anhörungen, hat man eine Basis, von der aus in der Zukunft weiter operiert werden kann. Bei Null muss hier keiner mehr anfangen. Und die Sache lohnt das Engagement.

Über den Autor:

Björn Drescher ist Vorstand bei Drescher & Cie.

Weitere Artikel von Drescher & Cie finden Sie hier: https://drescher-cie.de/fonds-scout