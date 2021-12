Drescher & Cie gründet Luxemburger Tochter

Das Unternehmen Drescher & Cie Invest mit Sitz im luxemburgischen Wasserbillig hilft Fondsgesellschaften langfristig dabei, ihre Produkte in der richtigen Spur zu halten: Sie überwacht Konzepte und Strategien, wie diese beim Fondsstart oder einer Neuausrichtungen geplant war. Derzeit hat das Unternehmen vier Kunden. Ein weiteres Projekt, ein Superfonds, ist konkret für dieses Halbjahr geplant.Das deutsche Mutterunternehmen Drescher & Cie hat somit seine langfristigen Beraterverträge in die Tochterfirma ausgelagert. Für die Kunden sollen sich keine Unterschiede ergeben. Ursprünglich sah das Geschäftsmodell von Drescher & Cie lediglich befristete Verträge vor. Das soll in Deutschland nun auch wieder so sein.