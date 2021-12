Drescher & Cie gründet neue Gesellschaft für Immobilien-Research

Die Drescher & Cie Immo Consult AG (DC Immo Consult) mit Sitz in Sankt Augustin wurde Ende Juli von der Drescher & Cie ins Leben gerufen. Drescher & Cie ist auch Aktionär des neuen Unternehmens, genau wie Oliver Weinrich, der die neugegründete Gesellschaft in den kommenden Jahren als alleiniger Vorstand vertreten und führen wird.Das Tätigkeitsfeld der DC Immo Consult betrifft vor allem den Bereich Immobilien-Research. Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen dabei auf offene Immobilienfonds. Es bietet seinen Kunden sowohl Markt- und Produktanalysen, als auch Autorentätigkeiten, Vorträge und Unternehmensberatung an.Oliver Weinrich und die DC Immo Consult beginnen im September mit dem operativen Geschäft. Der frischgebackene Vorstand war in der Vergangenheit als Vertriebschef der West Invest und als Produktmanager der Axa Investment Managers tätig. Davor war er Geschäftsführer eines Immobilien-Emissionshauses.