Nachhaltig investieren Dritter kohlenstoffarmer ETF von BNP Paribas Asset Management

Als einer der Vorreiter bei kohlenstoffarmen ETFs hat BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) 2008 seinen ersten ETF, den BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF, aufgelegt. Dieser hat inzwischen ein Volumen von knapp 1 Milliarde Euro erreicht.

Nun ist ein weiterer kohlenstoffarmer Aktien-ETF von BNPP AM mit einem Fokus auf der Eurozone hinzugekommen: Der BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB UCITS ETF ist seit Oktober 2021 an der Euronext Paris und an der deutschen Börse Xetra notiert. Er bildet den Euronext Low Carbon 100 Eurozone PAB NTR Index ab, der von Euronext berechnet wird.

Nach einem Best-in-Class-Ansatz werden 100 Unternehmen der Eurozone ausgewählt, die im Hinblick auf die Reduzierung der CO 2 -Emissionen vorbildlich sind. Im Gegenzug werden Unternehmen ausgeschlossen, die in bestimmten Sektoren und ESG-Kontroversen involviert sind, sowie die in Bezug auf Soziales und Governance am schlechtesten abschneiden.

Mindestens 5 Prozent des Index machen Unternehmen aus, die aktiv an der Energiewende beteiligt sind – durch ihre gute Kohlenstoffbilanz und durch die positiven Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf das Klima. Diese sogenannten „grünen Unternehmen“ werden von einem Expertenausschuss ausgewählt, der die Zusammensetzung und Entwicklung des Index überwacht.

Ausgerichtet auf die Ziele des Pariser Abkommens, die Erderwärmung bis 2050 auf 1,5° C zu begrenzen, erfüllt der Index die europäischen Standards der Paris Aligned Benchmark („PAB“), insbesondere:

Die Einhaltung strenger Anforderungen im Hinblick auf den Ausschlusses fossiler Brennstoffe (Kohle, Öl, Erdgas)

Eine Verringerung der Kohlenstoffintensität des Index um mindestens 50 Prozent im Vergleich zu seinem ursprünglichen Anlageuniversum

Das Ziel, das Portfolio um mindestens 7 Prozent pro Jahr zu dekarbonisieren.

Der Index umfasst auch eine Messung des CO 2 -Fußabdrucks auf der Grundlage der Scopes 1, 2 und 3, bei der direkte und indirekte Emissionen berücksichtigt werden.

Als ein ETF mit einem auswirkungsbezogenen ESG-Ansatz ist der BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB UCITS ETF unter Artikel 9 der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eingestuft.

Claus Hecher, Head of Business Development für ETF und Indexlösungen bei BNP Paribas Asset Management Deutschland, zum dritten kohlenstoffarmen ETF von BNP Paribas Asset Management: „Um nachhaltig zu sein, muss sich die Wirtschaft auf ein kohlenstoffarmes Modell umstellen, das die Energiewende begünstigt. Sowohl für professionelle Investoren als auch für Privatanleger gewinnt die nachhaltige Geldanlage zunehmend an Bedeutung. Um den Erwartungen der Anleger gerecht zu werden, bestätigt BNP Paribas Asset Management mit der Auflegung dieses dritten ETF seine Führungsrolle bei Indexlösungen mit Schwerpunkt auf ESG-Themen.“

Wesentliche Merkmale des Fonds: