Der geschlossene Publikumsfonds „DF Deutsche Finance Investment Fund 17 – Club Deal Boston II“ (IF17) steuert offenbar auf die Insolvenz zu. Nach Angaben der Fondsgeschäftsführung ist die Gesellschaft überschuldet, eine positive Fortführungsprognose fehlt – die Geschäftsführung bereitet einen Insolvenzantrag vor.

Für die 1.187 Anleger, die insgesamt rund 58 Millionen US-Dollar in den Fonds gesteckt haben, dürfte ein besonderer Schock sein: Die Geschäftsführung selbst rechnet mit dem vollständigen wirtschaftlichen Verlust der Beteiligungen.

Laborgebäude bei Boston ließ sich nicht vermieten

Aufgelegt wurde der Fonds 2021, die Anlegergelder flossen in ein Labor- und Bürogebäude im Bostoner Vorort Somerville. Der Verkaufsprospekt hatte den Investoren noch in Aussicht gestellt, 140 Prozent auf das eingesetzte Kapital zurückzuerhalten.

Davon ist nichts geblieben: Das fertiggestellte Gebäude fand bislang keinen einzigen Mieter und steht komplett leer. Der Wert der Fondsanteile spiegelte diese Schieflage schon 2024 wider, als er um rund 59 Prozent absackte.

Die Bank OZK, die das Bauprojekt finanziert hatte, wollte ihr Geld ursprünglich schon Ende 2025 zurück, gewährte dann aber Aufschub bis Februar 2026, damit die Chance bestünde, einen Käufer für die Immobilie zu finden. Als auch das nicht klappte, ging die Immobilie im Rahmen einer sogenannten Deed-in-Lieu-Lösung an OZK über. Parallel durfte die Projektgesellschaft bis zu sechs Monate lang versuchen, doch noch einen Abnehmer zu finden – was ebenfalls scheiterte. Für den 13. August 2026 ist nun die Übergabe des Gebäudes an OZK vorgesehen.

Im Fall IF17 hat sich jetzt Rechtsanwalt Peter Hahn von der Kanzlei Hahn Rechtsanwälte zu Wort gemeldet. Er rät betroffenen Anlegern, unabhängig vom Insolvenzverfahren eigene Schadenersatzansprüche prüfen zu lassen – etwa wegen fehlerhafter Anlageberatung oder unzureichender Prospektangaben.

Der Hinweis ist nicht allein uneigennützig: Hahn Rechtsanwälte vertritt bundesweit Anleger bei gescheiterten Kapitalanlagen. In seinem Beitrag bietet Hahn unter anderem eine Prüfung der Ansprüche gegen den IF17 an.

Was betroffene Anleger jetzt tun können

Hahn gibt dabei jedoch auch einige allgemeingültige, praktische Hinweise für Anleger, die in den Fonds investiert haben und denen jetzt ein möglicher Teil- bis Totalverlust bevorsteht:

Betroffene sollten sich nicht auf das Insolvenzverfahren verlassen. Der Insolvenzverwalter kümmert sich um das Fondsvermögen und mögliche Ansprüche der Gesellschaft gegen Dritte – das Ergebnis kommt aber der gesamten Gläubigermasse zugute, nicht gezielt dem einzelnen Anleger. Wer als Anlger selbst Geld zurückholen will, muss eigene Ansprüche gegen Berater, Vermittler oder Prospektverantwortliche getrennt und persönlich geltend machen.

Fristen nicht verstreichen lassen. Ansprüche wegen Falschberatung verjähren typischerweise nach drei Jahren, gerechnet vom Jahresende an, in dem der Schaden und die verantwortliche Person bekannt wurden. Wer zu lange zögert, kann am Ende leer ausgehen, selbst wenn der Anspruch inhaltlich berechtigt wäre.

Das eigene Beratungsgespräch rekonstruieren. Entscheidend ist, was damals tatsächlich zu Mietaussichten, Nachfrage nach Labor- und Büroflächen, Finanzierung und den avisierten 140 Prozent Rückfluss gesagt wurde – und ob dabei der Eindruck einer sicheren Rendite entstand.

Relevante Belege sichern, bevor sie in Vergessenheit geraten oder verlegt werden: die eigene Beitrittserklärung, der Gesellschaftsvertrag, Gesprächsnotizen und Protokolle aus der Beratung, der komplette Prospekt inklusive späterer Nachträge sowie alle Schreiben, die der Fonds im Laufe der Jahre verschickt hat.

Auch bei anderen Fonds der Gesellschaft genau hinschauen. Zwei weitere Fonds, die die Deutsche Finance Group ebenfalls anbietet (IF20 – Club Deal Boston III und IF21 – Club Deal Boston IV), laufen zwar rechtlich getrennt vom IF17. Doch bereits die verfügbaren Zahlen für 2023 weichen deutlich von den ursprünglichen Prognosen ab. Anleger, die auch dort beteiligt sind, sollten diese Beteiligungen ebenfalls überprüfen.

Ob und in welcher Höhe Anleger des IF17 tatsächlich Schadenersatz durchsetzen können, hänge vom jeweiligen Einzelfall ab, erläutert Hahn. Dabei spiele etwa die Beratungssituation eine Rolle, aber ebenso, ob der Prospekt die Risiken des Bostoner Projekts angemessen dargestellt habe.