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Drohende Fondsinsolvenz bei Deutsche Finance: Tipps für Anleger
Tipps vom Rechtsanwalt Drohende Fondsinsolvenz bei Deutsche Finance: Das sollten Anleger tun
Der geschlossene Publikumsfonds „DF Deutsche Finance Investment Fund 17 – Club Deal Boston II“ (IF17) steuert offenbar auf die Insolvenz zu. Nach Angaben der Fondsgeschäftsführung ist die Gesellschaft überschuldet, eine positive Fortführungsprognose fehlt – die Geschäftsführung bereitet einen Insolvenzantrag vor.
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