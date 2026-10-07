Es bleibt nicht bei Sauren. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) verlangt auch von Scalable Capital eine Änderung des Firmenlogos. Der Streit ums S skaliert. Zuerst berichtete am Mittwoch der Branchendienst „Platow“.



Auf Anfrage von DAS INVESTMENT bestätigt das Münchner Unternehmen den Kontakt. „Wir haben dazu eine Anfrage des DSGV und sprechen mit ihnen“, sagt eine Sprecherin von Scalable Capital. „Bereits seit der Gründung vor über zehn Jahren treten wir mit der Marke Scalable Capital auf und haben eine starke eigene Markenidentität aufgebaut. Bisher gab es keinerlei Konflikte mit unserer Marke.“



Die Wortwahl wirkt mit Bedacht gesetzt. Scalable spricht von einer Anfrage und von Gesprächen. Von Abmahnung, Verfügung oder Verfahren ist keine Rede – anders als im Fall Sauren, wo der Verband längst vor dem Landgericht Hamburg steht.

Die Ausgangslage des Brokers ist komfortabel. Scalable wurde 2014 gegründet, betreut nach eigenen Angaben über eine Million Kunden und mehr als 60 Milliarden Euro Kundenvermögen, hält seit September 2025 eine Vollbanklizenz der Europäischen Zentralbank und ist in sechs europäischen Ländern aktiv. Das Signet erscheint in kräftigem Türkis, unter anderem zusammen mit dem Schriftzug „Scalable Capital“. Dass es bislang keine Konflikte mit der Marke gegeben habe, ist markenrechtlich kein Freibrief, aber ein Argument, das sich vor Gericht gut vorträgt. Dazu kommt die Farbe: Zwischen Sparkassen-Rot und Scalable-Türkis liegt das halbe Spektrum.

„Im Übrigen äußern wir uns nicht zu Einzelfällen“

DAS INVESTMENT hat den DSGV am Mittwochmorgen um Auskunft gebeten: wann und in welcher Form man sich an Scalable gewandt habe, worin genau die Verwechslungsgefahr liege und ob der eigene Markteintritt ins Brokerage eine Rolle spiele. Der Pressesprecher beantwortete keine der drei Fragen. Stattdessen verwies der Verband auf den allgemeinen Markenschutz. Einen Teil dieser Erklärung hatte er bereits gegenüber Platow abgegeben:

„Marken geben Menschen Orientierung und schützen vor Verwechslungen. Deshalb ist Markenschutz auch Verbraucherschutz. Wo Unternehmen im Finanzbereich unsere eingetragenen Markenrechte, insbesondere an der Wortmarke, der Farbmarke und auch dem Sparkassen-‚S', verletzen, gehen wir konsequent dagegen vor.“ Ergänzt um: „Im Übrigen äußern wir uns nicht zu Einzelfällen.“

Markenschutz als Verbraucherschutz. Juristisch setzt dieser Schutz keine tatsächlich eingetretenen Verwechslungen voraus: Bereits Verwechslungsgefahr kann ausreichen. Bekannte Marken können darüber hinaus gegen eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung geschützt sein. Welche Voraussetzungen der DSGV im Fall Scalable als erfüllt ansieht, erläutert er nicht. Konkrete Verwechslungsfälle nennt er ebenfalls nicht.

S-Neo macht den Vorgang heikel

Pikant wird die Sache durch das eigene Geschäft der Gruppe. Seit April 2026 bieten die Sparkassen mit S-Neo ein eigenes Brokerage-Produkt an, zunächst in vier Pilotinstituten, seit dem Sommer bei rund 90 Prozent der 338 Häuser. Rund 21.000 Wertpapiere, Orders je nach Sparkasse ab 95 Cent, erreichbar über die Sparkassen-App mit rund 20 Millionen Nutzern. Damit tritt die Gruppe in direkte Konkurrenz zu Scalable Capital. Der Verband verteidigt seinen Buchstaben also genau dort, wo seine Institute ihn gerade selbst zu Geld machen.



Ob dieser Wettbewerb beim Vorgehen gegen das Logo eine Rolle spielt, gehörte zu den Fragen, die der DSGV unbeantwortet ließ.

Bei Sauren ist das Signet schon vom Netz

Im vorherigen Fall, den DAS INVESTMENT und das private banking magazin Anfang Oktober öffentlich gemacht haben, ist der Verband deutlich weiter. Die Kölner Fondsgesellschaft Sauren, die nach eigenen Angaben mehr als 2,8 Milliarden Euro verwaltet, hatte ihr neues Signet im Februar beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und im Mai eingetragen bekommen. Am 10. Juli ging der neue Auftritt live, am 30. Juli meldete sich der DSGV per Anwaltsschreiben.

Nach Angaben von Sauren hat das Landgericht Hamburg inzwischen eine einstweilige Verfügung erlassen, die dem Unternehmen vorläufig die Nutzung der betroffenen Logos untersagt. In einer Nachricht an seine Geschäftspartner beschreibt Sauren das Verbot als eines „in jeglicher Farbgestaltung und Ausführung“. Eine abschließende Klärung der Sach- und Rechtslage steht noch aus.



Sauren hat seine Geschäftspartner deshalb gebeten, es ab sofort nicht mehr zu zeigen – bis hinunter zum Cover jener Podcastfolge, in der Firmenchef Eckhard Sauren den Streit öffentlich gemacht hat.

Nach Saurens Darstellung liefen seine Kompromissangebote ins Leere. Das Unternehmen habe angeboten, das Signet nur im eigenen Markenkontext zu zeigen, nie in Rot und nie mit Punkt darüber. Der Verband habe dennoch auf der Entfernung bestanden, sich bei den Übergangsfristen aber großzügig gezeigt. „Ich glaube, dass sie sich das falsche Signet ausgesucht haben für eine Markenstreitigkeit, die dann durch die Instanzen geht“, sagte Sauren im gemeinsamen Podcast von DAS INVESTMENT und private banking magazin.

Juristen sehen Spielraum in beide Richtungen

Christian Rauda, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz bei der Hamburger Kanzlei Artana, verweist auf die hohe Bekanntheit des Sparkassen-S, die den Schutzbereich erweitert. Im konkreten Fall hält er die Lage dennoch für offen: „Es ist nicht eindeutig, ob das Sauren-Logo vom Kunden überhaupt als ‚S' gelesen wird. Wenn man das Sauren-Logo um 90 Grad drehen würde, hätte die Sparkasse schon keine Chance mehr.“ Sein Fazit: leichte Vorteile für Sauren.

Yves-Alexander Wolff, Partner bei Buse in Hamburg, betont die Einzelfallabhängigkeit. Ein gemeinsames Grundmotiv – hier ein stilisierter Buchstabe – begründe „allein noch nicht zwingend eine Verwechslungsgefahr, wenn sich die konkrete grafische Gestaltung im Gesamteindruck deutlich unterscheidet“. Solche Verfahren gingen nicht selten durch mehrere Instanzen, „und das durchaus regelmäßig mit unterschiedlichen Ergebnissen innerhalb des Instanzenzuges“.

Als der DSGV mit seinen S-Marken scheiterte

Wie weit der Schutzanspruch reicht, hat der Verband bereits einmal geprüft bekommen – mit unerfreulichem Ergebnis. 2022 meldete die Severins GmbH aus Wesel, ein Abrechnungsdienstleister für Gesundheitsberufe, die Bildmarke „S digital“ als Unionsmarke an. Das Unternehmen ist inzwischen auf die opta data Finance GmbH verschmolzen, dort liegt die Marke heute.

Der DSGV legte den Unterlagen zufolge Anfang 2023 gleich zweifach Widerspruch ein, beide Verfahren wurden zusammengelegt. Vier ältere Wortmarken führte er ins Feld: „S“, „S-“, „S-App“ und „S-Digital“. Das bekannte grafische Sparkassen-S war selbst keines der Widerspruchsrechte.

Ausgerechnet die Wortmarke „S-Digital“ half dem Verband nicht weiter. Das Amt prüfte sie zuerst und verneinte bereits die Ähnlichkeit ihrer geschützten Finanzdienstleistungen zu den verbliebenen Waren und Dienstleistungen der Anmeldung: Gesundheitsabrechnungssoftware und entsprechenden Abrechnungsleistungen.

Der Verband reichte drei Verkehrsbefragungen zur Kennzeichnungskraft des S ein, dazu Fotos von Filialen, Werbemittelprospekte, Plakatmotive und ein Bündel Umfragen zur Vertrauenswürdigkeit der Sparkassen – von Forsa 2009 bis „Trusted Brands“ 2022.

Am 18. Juni 2025 wies die Widerspruchsabteilung des EUIPO den Widerspruch in seiner Gesamtheit zurück. Die Begründung fiel ungewöhnlich deutlich aus: „Jedenfalls kann durch eine Benutzung dieser Zeichen nicht der Buchstabe ‚S' im Finanzbereich monopolisiert werden.“

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft erkannte das Amt nicht an: Der Verband habe nicht dargelegt, welche Umsätze auf welche Marke und welche Dienstleistung entfielen. Übrig blieb die Kennzeichnungskraft von Haus aus – und die ist bei einem einzelnen Buchstaben unterdurchschnittlich.



Der DSGV legte Beschwerde ein, zog sie am 1. Oktober 2025 zurück und muss der Gegenseite 850 Euro erstatten. „S digital“ wurde am 27. Februar 2026 als Unionsmarke eingetragen.

Der Fall taugt nicht als Blaupause. Er betraf vier ältere Wortmarken sowie eine Anmeldung für Gesundheitsabrechnungssoftware und entsprechende Dienstleistungen. Bei einem Teil der älteren Rechte erkannte das Amt durchaus ähnliche Waren und Dienstleistungen an, verneinte aber die Verwechslungsgefahr in der Gesamtbetrachtung. Sauren und Scalable arbeiten unmittelbar im Finanzgeschäft; welche konkreten Markenrechte der DSGV gegen sie geltend macht, geht aus den vorliegenden Statements nicht hervor.

Beim Rot hat es funktioniert

Dass die Sparkassen-Finanzgruppe ihre Zeichen verteidigt, hat Tradition und zumindest einmal auch Erfolg gehabt. Im Streit um den Farbton HKS 13 bestätigte der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 21. Juli 2016, dass die Farbmarke für Bankdienstleistungen für Privatkunden eingetragen bleibt. Die Löschungsanträge in diesem Verfahren stammten von Unternehmen der Santander-Gruppe. Ende 2019 einigten sich DSGV und Santander auf eine Verringerung des Roteinsatzes im deutschen Marktauftritt.

Das Sparkassen-Signet selbst, 1938 von Lois Gaigg entworfen und 1972 von Otl Aicher auf seine heutige Form reduziert, gehört zu den bekanntesten Bildzeichen des Landes. Der Punkt darüber ist die Münze, die in die Spardose fällt.

Nur ist der Unterschied zwischen einer Farbe und einem Buchstaben erheblich. Rot gibt es einmal im Spektrum. Das S kommt im deutschen Alphabet jedem zu, der es benutzen möchte – von der Münchner S-Bahn über Superman bis zu einem Kölner Fondshaus, das nun über Alternativen für sein Briefpapier nachdenkt. Ein Verband, der gegen zwei Finanzhäuser gleichzeitig um einen Buchstaben vorgeht – gegen das eine vor Gericht, gegen das andere noch am Verhandlungstisch –, riskiert vor allem eines: dass ihm ein Gericht eines Tages schriftlich gibt, wie weit der Schutz eben nicht reicht.