DSL-Bank-Experte findet „Baukindergeld braucht Beratung“

Lange und kontrovers wurde debattiert, jetzt steht es fest: Die Bundesregierung wird Familien künftig beim Kauf der ersten eigenen vier Wände mit einem Baukindergeld unterstützen.

Zehn Jahre lang überweist der Staat 1.200 Euro pro Kind und Jahr – für junge Familien kommt das Baukindergeld also wie gerufen. Fest steht, dass die neue Zulage gerade Baufamilien mit nicht so komfortabler Kapitaldecke die Finanzierung erleichtern wird. So bekommt eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern immerhin insgesamt 24.000 Euro in zehn Jahren als Zuschuss. Das kann helfen, die Tilgung des Darlehens zu beschleunigen. Gerade Haushalte an der Schwelle zum Wohneigentum haben damit mehr Spielraum, Eigentum zu erwerben und rechtzeitig zu Rentenbeginn schuldenfrei zu sein.

Allerdings müssen für den Erhalt der Förderung auch einige Voraussetzungen erfüllt werden. So erhalten Baufamilien die Förderung nur, wenn ein Kindergeldanspruch besteht und die Kinder mit im neuen Eigenheim leben. Darüber hinaus müssen Einkommensgrenzen und Freibeträge beachtet werden. Es gibt also neue Chancen auf dem Weg in die eigenen vier Wände, Kunden müssen diese aber kennen und auf ihre individuelle Ausgangssituation anwenden können.

Die Beratung von Finanzexperten bringt hier Licht ins Dunkel, und es zeigt sich einmal mehr, dass man bei so wichtigen Lebensentscheidungen wie dem Eigenheimerwerb nicht nur auf online recherchierte Zinswerte setzen sollte. Es ist unser Anspruch, Baufamilien die beste Finanzierungslösung für ihre persönliche Situation und Lebensplanung anzubieten – selbstverständlich auch unter der Berücksichtigung staatlicher Fördermittel. Denn wenn es um eine der wichtigsten Finanzentscheidungen und zugleich die emotionalste Form der Altersvorsorge geht, die eigenen vier Wände, benötigen Baufamilien vor allem eines: einen verlässlichen Partner an ihrer Seite.