Startschuss zur Krypto-Konferenz Digital Securities and Tokenization (DST): Das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management lädt am 13. Juli 2023 erneut zum Branchen-Event ein. Hier kommt das Programm und der Link zum kostenlosen Streaming-Ticket.

Kostenlose Streaming-Tickets für unsere Leser Krypto-Regulierung und Oldtimer auf der Blockchain: Darüber sprechen Experten auf der DST-Konferenz

Der Innenraum eines alten Mercedes-Benz: Was es mit der Tokenisierung von Sachwerten auf sich hat, erzählen Krypto-Experten auf der DST-Konferenz.

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Am 13. Juli 2023 veranstaltet das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management die nächste große Krypto-Konferenz. Es geht dabei um eine breite Themenpalette, darunter:

Regulierung am Kryptomarkt,

Tokenisierung von Sachwerten: Immobilien, Musikrechte, CO2 /Kohle, Luxusgüter, Oldtimer,

Verbriefung und Tokenisierung von Vermögenswerten,

Infrastruktur für digitale Vermögenswerte: Verwahrung, Handel und Liquidität,

Digitale Zwillinge,

Verfolgung von Vermögenswerten,

NFTs als Handelsware und vieles mehr.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwarten an dem Tag neun Stunden, gefüllt mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen von mehr als 50 Blockchain-Experten. Sprache der Veranstaltung ist sowohl Deutsch als auch Englisch.

Regulär kostet das Streaming-Ticket in etwa 50 Euro. Klicke hier für die kostenfreie Buchung. Der Ticketpreis ist automatisch rabattiert.

Den genauen Programmablauf, die Referenten und alle weiteren Informationen zum Event findest du auf der Website des Veranstalters.