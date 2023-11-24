DSW-Studie Das große Geld im Hintergrund: Was Dax-Aufsichtsräte 2022 verdienen

Aufsichtsrat in einem Dax-Konzern zu sein ist nicht nur mit Prestige verbunden, sondern auch gut fürs Portemonnaie. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der „Aufsichtsratsvergütungsstudie 2023“, welche von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ( DSW ) erstellt wurde. Die Zahlen zeigen: Die Vergütung der Aufsichtsräte hat eine neue Rekordhöhe erreicht.

So erhält der Aufsichtsratsvorsitzende eines Dax-Unternehmens im Durchschnitt rund 393.000 Euro, das entspricht einem Anstieg von 7,7 Prozent. Damit erhält er mehr als dreimal so viel wie ein ordentliches Aufsichtsratsmitglied, welches durchschnittlich 117.000 Euro erhält.

Norbert Reithofer an der Spitze

An der Gehaltsspitze thront Norbert Reithofer von BMW mit einem Gehalt von 610.000 Euro pro Jahr. Knapp dahinter ist Jim Hagemann Snabe von Siemens mit 602.000 Euro. Am anderen Ende des Spektrums befindet sich Wolfgang Büchele von Merck, der mit 112.000 Euro den bescheidensten Gehaltsscheck erhält. Diese Zahlen illustrieren die nach wie vor enormen Diskrepanzen innerhalb der Dax-Konzerne.

Die DSW-Studie enthüllt noch eine weitere Tatsache: Insgesamt stiegen die Vergütungen für die Dax-40-Aufsichtsräte um 17,4 Prozent auf rund 117 Millionen Euro. Ein klares Signal, dass die Zeiten, in denen Aufsichtsratsmandate als lockere Zusatzjobs galten, vorbei sind. Heute sind es anspruchsvolle Positionen, die mit hohen Haftungsrisiken und gesteigerten Anforderungen verbunden sind. Wie wichtig ein guter Aufsichtsrat für ein Unternehmen ist, darüber sprach DAS INVESTMENT vor Kurzem mit Ronny Gwerder von Wellington Management. Lesen Sie hier das ausführliche Interview.

„Unternehmen sehen sich durch neue, europaweite Regularien und multiple globale Krisen immensen Herausforderungen gegenüber. Dies macht auch die Arbeit der Aufsichtsräte immer anspruchsvoller", sagt DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. „Mit Blick auf M-Dax und S-Dax wird es wohl zu einer Gehaltanpassung nach oben kommen, will man auch in Zukunft die besten Köpfe für die Kontrollgremien gewinnen.“

So viel bekommen Aufsichtsräte im M-Dax und S-Dax

Im M-Dax sind nicht nur die Bewertungen der Unternehmen kleiner, sondern auch die Gehaltsschecks. Ein Aufsichtsratsvorsitzender erhält durchschnittlich rund 212.000 Euro, ein ordentliches Mitglied etwa 68.000 Euro. Im S-Dax sind es mit 134.000 Euro (Aufsichtsratsvorsitzender) und 50.000 Euro (ordentliches Mitglied) noch einmal weniger.

Die höchste Gesamtvergütung zahlte mit insgesamt rund 6,8 Millionen Euro erneut die Deutsche Bank an ihre 20 Aufsichtsräte