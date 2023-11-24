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Das große Geld im Hintergrund: Was Dax-Aufsichtsräte 2022 verdienen
DSW-Studie Das große Geld im Hintergrund: Was Dax-Aufsichtsräte 2022 verdienen
Aufsichtsrat in einem Dax-Konzern zu sein ist nicht nur mit Prestige verbunden, sondern auch gut fürs Portemonnaie. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der „Aufsichtsratsvergütungsstudie 2023“, welche von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) erstellt wurde. Die Zahlen zeigen: Die Vergütung der Aufsichtsräte hat eine neue Rekordhöhe erreicht.
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