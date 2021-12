Verlust-Aktien DSW ermittelt Geldgräber des Jahres

Es ist wieder soweit. Wie jedes Jahr steigt die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in die Tiefen des Börsenkellers hinab und ermittelt die Verlustbringer der vergangenen Jahre. Die 50 größten Kapitalvernichter nimmt sie in ihre DSW-Watchlist auf. Grundlage sind alle im C-Dax enthaltenen, also an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard und Prime Standard notierten deutschen Aktien. Dabei erstellt die DSW je eine Liste für reine Kursverluste und eine, in die gezahlte Dividenden mit einfließen. Wir beschränken uns hier auf letztere, weil die Dividende zum Anlageergebnis nun mal dazugehört.

Den 1. Platz nimmt das Biotech-Unternehmen Epigenomics ein. Über fünf Jahre hat es ein Minus von 81,2 Prozent erlitten. Über drei Jahre sind es minus 90,0 Prozent und über ein Jahr minus 70,5 Prozent.

Auf Platz 2 folgt der auf Kleinkredite spezialisierte finnische Finanzdienstleister Ferratum mit Verlusten von 82,6 Prozent über fünf Jahre, 83,1 Prozent über drei Jahre und 46,2 Prozent über ein Jahr. Und den 3. Rang nimmt mit Leoni ein Hersteller von Drähten, Kabeln und Bordnetz-Systemen ein. Die Verluste liegen bei 80,5 Prozent über fünf Jahre, 89,1 Prozent über drei Jahre und 35,7 Prozent über ein Jahr.

Der höchstplatzierte Dax-Wert ist Bayer auf Rang 23 mit Verlusten von 50,1 Prozent über fünf Jahre, 47,0 Prozent über drei Jahre und 30,8 Prozent über ein Jahr. Laut DSW bekam dem Konzern die Kombination aus Monsanto-Übernahme und Corona-Krise nicht gut.

Im Durchschnitt verloren die 50 Börsen-Gurken über fünf Jahre 53,4 Prozent, über drei Jahre 58,7 Prozent und über ein Jahr 15,2 Prozent.

Für die Rangliste berücksichtigt die DSW die betrachteten Zeiträume unterschiedlich. Am stärksten fällt der Zeitraum von fünf Jahren ins Gewicht, am wenigsten der über ein Jahr.