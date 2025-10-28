Die Pleite des Versicherers Element zieht weitere Kreise. Wie jetzt bekannt wurde, hat auch der Assekuradeur Direkt-AS Insolvenz angemeldet.

Die Pleite des Versicherers Element zieht weiteres Unheil für die Branche nach sich. Wie jetzt bekannt wurde, hat auch der Assekuradeur Direkt-AS vor kurzem Insolvenz angemeldet.

Das Amtsgericht Düsseldorf eröffnete das Insolvenzverfahren über die Direkt-AS GmbH bereits am 26. August 2025. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Düsseldorfer Rechtsanwalt Till Forster von der Kanzlei White & Case Insolvenzverwaltung bestellt. Zuerst berichtete der Branchendienst Procontra darüber.

Element-Pleite als Auslöser

Die Insolvenz von Direkt-AS – nach Element und dem Cyber-Assekuradeur Cogitanda – ist eine weitere bedeutende Firmenpleite, die die Versicherungsbranche in diesem Jahr erschüttert. Der Zusammenhang mit der Element-Insolvenz liegt auf der Hand: Element fungierte als Risikoträger für zahlreiche Policen des Assekuradeurs, vor allem Wohngebäudeversicherungen waren von der Element-Pleite betroffen.

Als das Amtsgericht Charlottenburg am 1. März 2025 das endgültige Insolvenzverfahren über Element eröffnete, endeten die meisten der 320.000 Versicherungsverträge gesetzlich einen Monat später – „ein veritabler Bestandseinbruch für jeden Assekuradeur, der sich so eng an einen einzigen Kapazitätsgeber lehnt“, wie es Branchenkenner Stephan von Heymann in einem aktuellen Beitrag auf seinem „Sachthemen.Blog“ einordnet. Die betroffenen Verträge liefen automatisch zum 1. April 2025 aus, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedurfte.

War Direkt-AS der mysteriöse Klagegegner?

DAS INVESTMENT hat bereits im April über einen spezifischen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Element-Insolvenz berichtet. Element-Insolvenzverwalter Friedemann Schade hatte damals mitgeteilt, dass sich ein einzelnes Partnerunternehmen weigere, seinen Pflichten im Hinblick auf Vertragsbetreuung und Schadenregulierung gegenüber den Kunden sowie Element nachzukommen – obwohl es dazu trotz der Insolvenz von Element weiterhin verpflichtet sei.

Schade kündigte daraufhin an, die Ansprüche von Element in einem Rechtsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf geltend machen zu wollen. Ein konkreter Name wurde offiziell nicht genannt. Allerdings stand branchenintern schon damals im Raum, dass es sich um den Assekuradeur Direkt-AS handeln könnte.

Was Makler und Kunden jetzt tun sollten

Für Kunden, die über Direkt-AS versichert wurden, gibt es eine wichtige Unterscheidung: Anders als bei der Element-Insolvenz enden ihre Versicherungsverträge nicht automatisch. Ein Assekuradeur ist als Versicherungsvertreter nach Paragraf 34 Abs. 1 Gewerbeordnung zugelassen und trägt selbst kein Risiko – die Verträge bestehen bei den jeweiligen Risikoträgern fort. Rechtsexperten vergleichen die Situation, wie Procontra berichtet, eher mit der Cogitanda-Insolvenz, bei der die Policen ebenfalls wirksam blieben.

Für die Kunden zähle somit jetzt vor allem Transparenz mit Blick auf den Risikoträger, sagt Branchenkenner von Heymann. „Der Assekuradeur trägt nicht das Risiko; Verträge bestehen – sofern nicht vom Element-Zusammenbruch betroffen – beim Versicherer fort. Aber Betreuung und Schadenprozess können holpern.“

Von Heymann rät: Kunden sollten umgehend klären, ob ihre Police einen Bezug zum insolventen Versicherer Element hatte und – falls ja – ob nach dem 1. April 2025 eine Deckungslücke entstanden sei. „Gegebenenfalls sollte dann zügig neu eingedeckt werden“, rät von Heymann. Sei der Vertrag über Direkt-AS anderweitig platziert worden, sollte der Risikoträger direkt angesprochen werden. Dessen Name werde in der Regel in der Police und den Vertragsunterlagen aufgeführt.

Makler sollten aktiv ihren Bestand screenen, die Kommunikation mit dem Risikoträger übernehmen, Courtage-Zusagen prüfen und gegebenenfalls anpassen. Von Heymann verweist darauf, dass „die Insolvenz eines Assekuradeurs den Versicherungsvertrag nur mittelbar berührt – die vertragliche Beziehung bleibt zum Versicherer bestehen.“

Branchenkritik: „Das kommt davon“

Auf Linkedin findet Blogger von Heymann für den Fall zugleich deutliche Worte: „Das kommt davon, wenn weder Risikoträger noch Assekuradeur seriöses Underwriting betreiben, im Pricing auf ,billig' fixiert sind und in erster Linie nach Masse an Policen jagen.“

In der Zusammenarbeit zwischen Direkt-AS und Element habe es mehrere Risiken gleichzeitig gegeben, die ignoriert worden seien. Von Heymann diagnostiziert: „Klumpenrisiko beim Kapazitätsgeber, ambitionierte Zeichnung in preissensitiven Sparten und ein Pricing, das in der Gebäudesparte spätestens mit den inflationsgetriebenen Schadenkosten nicht mehr zu halten war.“

Seine Schlussfolgerung: „Wer billig kauft, bekommt Probleme.“ Versicherungsprämien sollten vielmehr realitätsnäher kalkuliert und im Falle, dass sich das Marktumfeld ändere, gegebenenfalls angepasst werden.