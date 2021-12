Düsseldorfer Karneval Ausgefallener Rosenmontagszug ist für 500.000 Euro versichert

Hans-Jürgen Tüllmann, Geschäftsführer des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), ist trotz des abgesagten Rosenmontagszugs guter Dinge. Erstens soll das Großereignis nun am 13. März nachgeholt werden.Und zweitens haben sich die Karnevalisten gut gegen diesen Fall abgesichert. „Unsere Kosten sind mit der Versicherungssumme von 500.000 Euro abgedeckt“, so Tüllmann gegenüber der Zeitung Bild . Die Gesamtkosten könnten sogar darunter liegen.Welche Kosten fallen an? Die 40 Musik-Kapellen müssen bezahlt werden (eine kostet 1.000 bis 5.000 Euro), ebenso die 100 Traktoren (bis 150 Euro pro Fahrzeug) und drei Tribünen (rund 40.000 Euro) oder die 300 Sicherheits-Leute. Auch das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter und die Sanitäts-Zelte kosten Geld. Einnahme-Ausfälle wie für die Übertragungsrechte des WDR sind über die Versicherung ebenfalls abgedeckt.Versichert ist der Düsseldorfer Rosenmontagszug bei der Ergo. Der Versicherer hat die erste Rate auch schon überwiesen