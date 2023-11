Kinotipp „Dumb Money“ Kleininvestor gegen Wall Street: Wie ein Hobby-Spekulant die Finanzwelt erschütterte

Im Jahr 2021 wird ein Hedgefonds durch ein beispielloses Spekulationsmanöver von Kleinanlegern an den Rand des Ruins getrieben. Der Kinofilm, der die wahren Ereignisse rund um die Gamestop-Aktie zum Leben erweckt, feierte am 2. November Premiere.

Als „Dumb Money“ (dt. dummes Geld) bezeichnen Börsenprofis Kleinaktionäre und Hobbyspekulanten, die ohne tiefere Marktkenntnisse auf die Trends professioneller Anleger setzen und damit deren Gewinne in die Höhe treiben. In der Regel haben diese Laien kaum Einfluss auf das weltweite Börsengeschehen. Doch im Jahr 2021 formierte sich über soziale Medien eine Gruppe von Kleinanlegern, die einigen Börsenspekulanten das Fürchten lehrte.

Aufstand der Kleinanleger

Keith Gill, ein 34-jähriger Computerspiel-Enthusiast mit dem Pseudonym „Deep-Fucking-Value“, veröffentlichte damals einen seiner ersten Beiträge im Reddit-Forum „WallStreetBets“. Er war überzeugt von der unterbewerteten Aktie des Videospielehändlers Gamestop, die damals nur fünf Euro kostete. Doch die großen Finanzakteure sahen das anders. Sie hielten Gamestop schon vor der Pandemie für ein Auslaufmodell und setzten auf fallende Kurse.

Die Aktie entwickelte sich schnell zu einem Wertpapier mit einer Short-Quote von 140 Prozent. Diese ungewöhnliche Entwicklung blieb der Reddit-Community nicht verborgen. Sie starteten ein Experiment, zunächst ohne große Erwartungen. Anfangs war es nur ein unterhaltsamer Versuch, sich mit der Wall Street anzulegen. Doch als die Nutzer merkten, dass ihre gewagte Idee tatsächlich zu funktionieren schien, riskierten sie es, „All-In“ zu gehen. Einige setzten sogar ihre Corona-Hilfsschecks für ihre Investitionen in Gamestop ein. Tatsächlich verstärkte das Helikoptergeld den damaligen Aktienboom. Durch den massenhaften Kauf von Gamestop-Aktien wurde der Kurs der Aktie künstlich in ungeahnte Höhen getrieben, sodass einige Hedgefonds durch ihre Wette auf fallende Kurse Milliardenverluste erlitten.

Dumb Money – moderne Robin-Hood-Geschichte eines Börsen-Helden

Regisseur Graig Gillespie inszeniert in „Dumb Money – Schnelles Geld“ nun eine moderne Version der klassischen Robin-Hood-Geschichte. Die Rolle des Keith Gill, der seine Marktbeobachtungen im Film unter dem Pseudonym „Roaring Kitty“ auf Youtube und Reddit teilt, wird von Schauspieler Paul Dano verkörpert. Das Studio im Keller seines bescheidenen Hauses ist mit Katzenpostern und anderen ironischen Kuriositäten geschmückt. Wenn er vor der Kamera steht, trägt er stets ein rotes Stirnband und schrille T-Shirts, die keinerlei Anzeichen von Ernsthaftigkeit erkennen lassen.

Der Sonderling lebt mit Frau und Kind in Massachusetts und hat sein gesamtes Vermögen von 53.000 US-Dollar in Gamestop-Aktien investiert. In jeder seiner Sendungen hält er den Screenshot seines Kontostandes in die Kamera. Auf dem Höhepunkt des Gamestop-Hypes beträgt sein Vermögen nominell 48 Millionen US-Dollar, während der Hedgefonds-Manager Gabe Plotkin (gespielt von Seth Rogan) kurz vor dem Bankrott steht und Milliardenverluste verzeichnet.

„Dumb Money“ ist eine auch für Laien verständliche Führung durch den undurchsichtigen Dschungel des Finanzsystems, ähnlich wie „The Big Short“, und beleuchtet gleichzeitig die sozialen Aspekte des Börsenrummels. Die Glaubwürdigkeit des Youtubers, der viele Kleinaktionäre aus sozial benachteiligten Schichten anzieht, wird nicht nur durch seinen sozialen Hintergrund begründet. Indem der Film die inzwischen fast vergessene Erfahrung der Corona-Pandemie wieder auf die Leinwand bringt, knüpft er auch an den zeitgeschichtlichen Kontext an. Denn der damalige Hype um die Gamestop-Aktie war eng verbunden mit der Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls der beteiligten Kleinanleger im digitalen Raum, das ihnen durch Lockdown und Maskenzwang abhandengekommen war.

Neugierig geworden?

>>>Hier geht es zum Filmtrailer!