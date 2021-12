Dundee kommt mit Fonds nach Deutschland

Dundee Wealth bietet demnächst sechs Investmentfonds in Deutschland an. Der Vermögensverwalter aus Toronto ist nach eigenen Angaben die Nummer 3 der Fondsanbieter in Kanada. „Jetzt will Dundee auch außerhalb seines Heimatmarktes wachsen“, erklärt Robert Torkelund. Der ehemalige Europa-Vertriebschef der britischen Fondsgesellschaften Griffin und Threadneedle ist Geschäftsführer der DF Investments in Luxemburg und für die deutschen Kunden des Unternehmens zuständig.Mit den Dundee-Fonds der Reihe Dynamic können Anleger unter anderem auf kanadische Börsenschwergewichte setzen: Fondsmanager Rohit Sehgal investiert beim Power Canadian Growth (ISIN: LU0357129849) in Kanadas Wachstumstitel. Die gleiche Strategie verfolgt Noah Blackstein beim Power American Growth (ISIN: LU0357130185) an den US-Börsen. Nach der Substanzstrategie investiert dagegen David L. Fingold beim Global Dividend Value (ISIN: LU0357131407) und Global Discovery (ISIN: LU0357130425).Auf Unternehmen aus dem Rohstoffsektor setzt Ned Goodman. Der Dundee-Chef und Fondsmanager des Focus+ Resource (ISIN: LU0357131159) achtet bei seinen Investments vor allem auf das Management der Unternehmen. Für den Manager des Precious Metals (LU0357130854) Robert Cohen dagegen zählen vor allem Trends innerhalb des Bereichs Edelmetalle bei der Zusammenstellung des Aktienportfolios.Die Fonds wurden in Luxemburg aufgelegt. Das Unternehmen erwartet die Vertriebszulassung in Deutschland bis zum Sommer. Der Ausgabeaufschlag beträgt jeweils 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 2 Prozent.