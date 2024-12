Die wirtschaftliche Lage und zunehmende Risiken sorgen für ein steigendes Interesse an D&O (Directors-and-Officers)-Versicherungen in Deutschland, vor allem im Mittelstand. Dabei biete der Markt weiter ausreichende Kapazitäten bei allerdings hohem Verlustpotenzial. Das geht aus dem jährlichen „Allianz Commercial D&O Insurance Insights Report 2025“ hervor. Allianz Commercial ist die globale Dachmarke für das Industrieversicherungsgeschäft des Münchener Konzerns.

Zunehmende Schadenfälle in Deutschland

Der Markt für Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen für Manager verzeichnete hierzulande 2023 laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) einen Anstieg der Schadensfälle um 7 Prozent auf 2.200. Jeder dieser Fälle kostete die Versicherer demnach im Schnitt fast 100.000 Euro. Die Sorgfaltspflichten des Managements würden heute wesentlich kritischer bewertet als noch vor wenigen Jahren.

„Wir beobachten, dass Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt das Unternehmensverhalten schärfer überprüfen, wodurch Unternehmenslenker anfälliger für Untersuchungen, Strafen und Klagen werden“, sagt Vanessa Maxwell, Underwriting-Vorständin bei Allianz Commercial. Besonders der Umgang mit steigenden Zinskosten und die Reaktion auf wirtschaftlichen Druck stehen laut des Reports im Fokus der juristischen Auseinandersetzungen.

Prämien unter Druck

Insgesamt schätzt Allianz Commercial die Prämienentwicklung und den D&O-Markt in Deutschland noch als relativ stabil ein. Allerdings stünden die Versicherungsprämien durch intensiven Marktwettbewerb unter Druck. Der Preisdruck mache sich besonders in den oberen Versicherungsschichten bemerkbar, wo internationale Versicherer verstärkt in den deutschen Markt drängten. Die Situation werde durch unternehmensweite Kostensenkungsprogramme noch verschärft. Viele Unternehmen reagieren laut des Reports mit der Erhöhung ihrer Selbstbehalte, um die Prämien zu reduzieren. Zwar würden vermehrt langfristige Vereinbarungen zur Prämienstabilisierung geschlossen, diese könnten jedoch die grundlegende Problematik nicht lösen.

Immer mehr Insolvenzen

Noch beunruhigender erscheint der massive Zuwachs bei Unternehmensinsolvenzen, der im ersten Halbjahr 2024 bereits 25 Prozent erreichte. Branchenexperten prognostizieren eine weitere Verschärfung dieser Entwicklung für die kommenden Monate. Global erwartet der Kreditversicherer Allianz Trade 2024 einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um 11 Prozent. Die zunehmende Anzahl von Konkursen führe in der Regel zu einer Zunahme von D&O-Ansprüchen.

„Viele Unternehmen sehen sich mit höheren Zinsaufwendungen, Inflationsdruck und makro- sowie mikroökonomischem Gegenwind konfrontiert. Dies führt dazu, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Schuldenlast zu bedienen“, sagt Dan Holloway, Leiter der Abteilung Globale Management-Haftpflichtversicherung bei Allianz Commercial. „Einige Sektoren sind besonders betroffen, darunter die Immobilienbranche, das Bauwesen, Gastgewerbe, Tourismus und Konsumgüterunternehmen.“ Eine konkrete Aussage zu Deutschland trifft der Report an dieser Stelle nicht.

Neue Haftungsfälle durch Cyberangriffe und KI-Einsatz

Zugenommen hätten auch D&O-Schäden nach Cyberattacken. Dem Management werde in solchen Fällen oft mangelnde Sorgfalt in der Prävention, während des Vorfalls oder im Nachgang vorgeworfen. Die Integration von künstlicher Intelligenz in Unternehmensprozesse schaffe weitere Haftungsszenarien, so der Report. Experten erwarten eine ähnliche Entwicklung wie bei Cybervorfällen, wobei die Verantwortung des Managements für KI-bezogene Entscheidungen und deren Folgen im Mittelpunkt stünde. Diese technologische Evolution erfordert eine Neubetrachtung traditioneller Haftungskonzepte, so Allianz Commercial.

Entwicklungen im Immobiliensektor vergrößerten das Risiko

Auch der gewerbliche Immobiliensektor entwickelt sich laut Report zu einem großen Risikofaktor für D&O-Versicherungen. Die pandemiebedingten Veränderungen der Arbeitswelt hätten zu einem drastisch reduzierten Bedarf an Büroflächen geführt. Auch der stationäre Einzelhandel stehe unter enormen Druck. Diese Entwicklung hat erhöhten das Haftungsrisiko für Managemententscheidungen in diesem Sektor erheblich.

Prozessfinanzierung als Katalysator

Die wachsende Prozessfinanzierung durch Dritte (Third-Party Litigation Funding, TPLF) erleichterte die Prozessfinanzierung und den Zugang zu Rechtsmitteln für Geschädigte. Sie führe gleichzeitig zu einer steigenden Anzahl von Investorenklagen und höheren Vergleichssummen. Die Verfahren werden laut des Reports komplexer und langwieriger, was den Druck auf Management und Versicherer zusätzlich erhöhe. Mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 8,7 Prozent bis 2028 entwickele sich dieser Bereich zu einem wichtigen Einflussfaktor. Deutschland etabliere sich dabei als einer der reifsten TPLF-Märkte in Europa.

Gerichtskosten in den USA könnten auch deutsche Unternehmen betreffen

Auch die zunehmende internationale Verflechtung deutscher Unternehmen bringe zusätzliche Herausforderungen mit sich. Besonders US-bezogene Fälle zeigten eine neue Dimension der Schadenshöhe. Die Verteidigungskosten bei US-Sammelklagen erreichen nach Aussage von Allianz Commercial oft astronomische Höhen, während gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen an internationale Geschäftstätigkeit steigen.

Wie die Versicherer reagieren

Der Versicherungsmarkt reagiert auf diese Entwicklungen mit verschiedenen Anpassungen, wie der Report abschließend feststellt. Es würden längere Nachmeldefristen und flexiblere Wiederauffüllungsoptionen für Versicherungssummen eingeführt. Zudem würden die Deckungskonzepte erweitert, um neue Risiken wie Cybervorfälle besser abzusichern.

Kundenunternehmen sollen besonderes Augenmerk auf der Integration von Cyber-Komponenten und der Absicherung gegen neue Technologierisiken liegen. Die Modernisierung des Risikomanagements und die Etablierung robuster Compliance-Strukturen werde zu Schlüsselfaktoren für eine effektive Unternehmensführung. „Präventive Maßnahmen und ein professionelles Krisenmanagement gewinnen zunehmend an Bedeutung“, heißt es im Report.