Fokus auf Sondersituationen Duo von Shareholder Value Management heuert bei Nischen-Boutique an

Zwei Analysten des Frankfurter Asset Managers Shareholder Value Management wechseln zu einer Fondsboutique, die sich als Fondsberater auf Unternehmen in Sondersituation spezialisiert hat.

Die Ha-Va Verwaltungsgesellschaft hat Anfang Mai zwei neue Anlageprofis an Bord geholt. Daniel Gilcher und Andreas Hennes kommen von der bekannten Asset-Management-Boutique Shareholder Value Management, die unter anderem den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen betreibt.

Bei SVM kümmerten sie sich zuletzt um konzentrierte Portfolien für globale Klein- und Mittelwerte. Gilcher war als Analyst unter anderem für nicht börsennotierte Unternehmen sowie Sondersituationen verantwortlich. Hennes entwickelte zusätzlich quantitative Tools zur Systematisierung des Analyse- und Portfoliomanagementprozesses von SVM und begleitete aktivistische Initiativen.

Beim neuen Arbeitgeber tritt Hennes als Geschäftsführer und Anlageberater, Gilcher als Portfoliomanager und Anlageberater an. Bei Ha-Va zeigt man sich stolz über die Neuzugänge vom prominenten Wettbewerber. „Die Kombination der von Andreas Hennes und Daniel Gilcher eingebrachten Kompetenzen, gepaart mit dem bereits vorhandenen Investment Know-how der Ha-Va, ermöglicht es der Gesellschaft, den nächsten Wachstumsschritt zu initiieren“, heißt es in einer Mitteilung des Hauses.

Ha-Va hat renommierten Geschäftsführer

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Bereits im vergangenen Jahr verzeichnete die Gesellschaft prominenten Zuwachs: Der ehemalige Vorstandschef von Starcapital (heute Bellevue), Manfred Schlumberger, kam im vergangenen September als Geschäftsführer und Leiter Portfoliomanagement zu Ha-Va. Gemeinsam mit Neuzugang Hennes besteht die Geschäftsführung nun aus zwei Personen. Daneben stehen laut Unternehmensangaben auch die Gründungsgesellschafter, Marcus Hahn und Claudio Vargiu, dem Management beratend zur Seite.

Die Ha-Va Verwaltungsgesellschaft ist ein Anlage- und Fondsberater, der sich auf die Analyse und den Kauf von Unternehmen in Sondersituation spezialisiert hat. Ha-Va arbeitet unter dem Haftungsdach von AHP Capital Management. Das Unternehmen wurde im August 2020 gegründet. Es und berät nach eigenen Angaben professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien.